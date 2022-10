Por G1 Acre

Corpo de Bombeiros foi acionado mas, quando chegou ao local, populares já haviam apagado incêndio com ajuda de extintores cedidos por donos de lojas que ficam nas proximidades.

Carro pega fogo e fica destruído na saída da Ponte Coronel Sebastião Dantas, no Centro de Rio Branco — Foto: Reprodução

Um carro de passeio pegou fogo, na tarde desta terça-feira (18), quando o motorista descia a Ponte Coronel Sebastião Dantas, no Centro de Rio Branco.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a guarnição do 1º batalhão chegou a ser acionada mas, quando chegou ao local, populares já haviam apagado as chamas com ajuda de extintores de incêndio cedidos por donos de lojas que ficam nas proximidades.

Ainda segundo os bombeiros, ninguém ficou ferido. A suspeita é que o incêndio tenha sido provocado devido a um sobreaquecimento no sistema de arrefecimento do motor.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp