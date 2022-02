Casa Rosa Mulher, Abrigo Mãe da Mata e Educandário são contemplados com R$ 300 mil de emenda de Jéssica Sales

As instituições sociais e de acolhimento Casa Rosa Mulher, Abrigo Mãe da Mata e o Educandário Santa Margarida serão beneficiadas por meio de emenda parlamentar de R$ 300 mil no orçamento de 2022.

A destinação do recurso é resultado do cumprimento de uma promessa feita pela deputada Jéssica Sales (MDB) em visita às instituições sociais na capital Rio Branco em meados de 2021.

Sensibilizada pela situação das crianças, adolescentes e das mulheres em situação vulnerável e vítimas de violência doméstica, a parlamentar acreana cumpriu o anúncio no ano passado com a efetiva destinação de R$ 100 mil para cada instituição, visando a melhoria na ambientação das casas de apoio.

A Casa Rosa Mulher e a Casa Abrigo Mãe da Mata são instituições que acolhem mulheres em situação de violência, oferecendo-lhes apoio psicológico e jurídico e também cursos profissionalizantes, enquanto o Educandário acolhe crianças e adolescentes vítimas de abandono, maus-tratos e prostituição.

Jéssica Sales tem parte do mandato dedicado às causas sociais, em orçamentos passados, indicou recursos para construção de Centros de Referência em Assistência Social – CREAS em vários municípios acreanos. Em 2021, por exemplo, liberou recursos para o Educandário de Cruzeiro do Sul e, agora, no orçamento de 2022, contempla o Educandário de Rio Branco.

