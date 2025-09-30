Centro de Operações Aéreas representa o Acre no Encontro Nacional de Aviação de Segurança Pública





Pela primeira vez em 16 anos de fundação, uma equipe do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) compete representando o Acre em três modalidades no Encontro Nacional de Aviação de Segurança Pública, realizado em Florianópolis (SC). O evento se iniciou neste domingo, 28, e prossegue até quinta, 2, reunindo profissionais da área de todo o país, com palestras, treinamentos e competições técnicas, que fortalecem a integração e o aprimoramento da atividade aérea no âmbito da segurança pública.

A participação no evento é considerada uma oportunidade única de troca de experiências com profissionais de diferentes regiões do país, ampliando os conhecimentos aeronáuticos e contribuindo diretamente para o aumento da proficiência nas missões desempenhadas pela unidade.

Para o secretário de Segurança Pública do Acre, José Américo Gaia, a participação do Estado na competição nacional demonstra a qualidade das equipes. “Em anos anteriores já participamos do evento, mas agora inovamos com a participação das equipes nas competições; isso mostra que os investimentos que vêm sendo feitos pelo governo do Estado estão sendo bem aplicados e que os nossos profissionais estão no mesmo nível de qualidade dos de outras cidades”, avalia.

O Acre está competindo nas provas de salvamento em altura, com Michael Vilisson e Bruno Dantas; prova de tiro policial embarcada com João Paulo Souza e Luidi Palú, que também participou da prova de salvamento aquático, com José Otávio Cordeiro.

Além das disputas, a programação inclui palestras sobre temas estratégicos, como tecnologias de combate a incêndio florestal com helicópteros, manual de boas práticas do serviço aeromédico, análise de dados em operações aéreas e tomada de decisão sob estresse, entre outros.

O grupo acreano é liderado pelo coordenador do Ciopaer, Sérgio Albuquerque, que destaca que o encontro “eleva a proficiência da equipe e reflete diretamente na qualidade do serviço prestado à população acreana”.

