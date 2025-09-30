Noticias da Fonteira

Acre

Centro de Operações Aéreas representa o Acre no Encontro Nacional de Aviação de Segurança Pública

set 30, 2025


Pela primeira vez em 16 anos de fundação, uma equipe do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) compete representando o Acre em três modalidades no Encontro Nacional de Aviação de Segurança Pública, realizado em Florianópolis (SC). O evento se iniciou neste domingo, 28, e prossegue até quinta, 2, reunindo profissionais da área de todo o país, com palestras, treinamentos e competições técnicas, que fortalecem a integração e o aprimoramento da atividade aérea no âmbito da segurança pública.

Equipe do Ciopaer representa o Acre no Encontro Nacional de Aviação de Segurança Pública, em Florianópolis (SC). Foto: cedida

A participação no evento é considerada uma oportunidade única de troca de experiências com profissionais de diferentes regiões do país, ampliando os conhecimentos aeronáuticos e contribuindo diretamente para o aumento da proficiência nas missões desempenhadas pela unidade.

Para o secretário de Segurança Pública do Acre, José Américo Gaia, a participação do Estado na competição nacional demonstra a qualidade das equipes. “Em anos anteriores já participamos do evento, mas agora inovamos com a participação das equipes nas competições; isso mostra que os investimentos que vêm sendo feitos pelo governo do Estado estão sendo bem aplicados e que os nossos profissionais estão no mesmo nível de qualidade dos de outras cidades”, avalia.

José Américo Gaia ressalta que participação do Estado no evento é considerada uma oportunidade única de troca de experiências com profissionais de diferentes regiões do país. Foto: Dharcules Pinheiro/Ascom Sejusp

O Acre está competindo nas provas de salvamento em altura, com Michael Vilisson e Bruno Dantas; prova de tiro policial embarcada com João Paulo Souza e Luidi Palú, que também participou da prova de salvamento aquático, com José Otávio Cordeiro.

Acre compete em três modalidades no Encontro Nacional de Aviação de Segurança Pública. Foto: cedida

Além das disputas, a programação inclui palestras sobre temas estratégicos, como tecnologias de combate a incêndio florestal com helicópteros, manual de boas práticas do serviço aeromédico, análise de dados em operações aéreas e tomada de decisão sob estresse, entre outros.

Sérgio Albuquerque destaca que encontro fortalece a atuação da aviação de segurança pública no estado. Foto: Dharcules Pinheiro/Ascom Sejusp

O grupo acreano é liderado pelo coordenador do Ciopaer, Sérgio Albuquerque, que destaca que o encontro “eleva a proficiência da equipe e reflete diretamente na qualidade do serviço prestado à população acreana”.

