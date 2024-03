Cheias no Acre – Alan Rick recepciona ministros no aeroporto de Rio Branco

Nesta segunda-feira, 4, o senador Alan Rick recepcionou os ministros Waldez Góes e Marina Silva no aeroporto de Rio Branco e juntou-se a comitiva que também conta com representantes dos ministérios da Saúde, do Desenvolvimento Regional, da Agricultura, do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres, da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. Outros parlamentares da Bancada Federal acreana também se juntaram ao grupo.

A equipe do governo federal vem ao Acre após solicitação do senador Alan Rick em Brasília. Ocasião em que ele apresentou, junto alà Bancada, a situação dos municípios atingidos pelas enchentes.

Após o desembarque, a comitiva sobrevoou as áreas atingidas pela cheia em Rio Branco e seguiu para Brasiléia, município que teve cerca de 80% do território afetado pelo transbordamento do Rio Acre.

Em Brasiléia, o grupo vai visitar áreas do bairros Centro, Samaúma e Leonardo Barbosa. Este último é o bairro mais afetado, onde a erosão causada pela cheia praticamente apartou a rua dos Catraieros e mais de 400 famílias tiveram que deixar suas casas. Também farão reunião com prefeitos do Alto Acre.

Saindo de Brasiléia, a comitiva ainda cumpre agenda em Rio Branco. Visita o abrigo do Parque de Exposições e o abrigo indígena na Escola Leôncio de Castro. Após as visitas, se reúne com equipes do governo do estado na sala de situação montada na Secretaria de Segurança Pública, SEJUSP.

“Fizemos esse convite aos ministérios porque é importante que vejam de perto o sofrimento do nosso povo todo ano. A necessidade de assistência agora, de um plano de reconstrução das cidades atingidas já com previsão de retirada dessas famílias dessas regiões que mais sofrem.” – disse o senador Alan Rick.

