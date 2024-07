Cinco partidos se unem para oficializar Daniel Dorzila como vice pré-candidato em Epitaciolândia

A solenidade contou com a presença de figuras importantes do cenário político municipal, como os presidentes dos partidos Progressistas, José Menezes; do PDT, José Ronaldo; do PT, Neide Lopes; do PSDB, James Andrade; e do representante do PSB, Kiley Dias.

Após diversas conversas e reuniões, Epitaciolândia testemunha a formação da maior frente de coalizão política de sua história. Os partidos Progressistas, PDT, PT, PSDB e PSB – os dois últimos se aliançando no evento de hoje – unem forças para apoiar a pré-candidatura de Everton Soares à prefeitura do município de Epitaciolândia. Esta união robusta e de fortes apoiadores promete um futuro promissor para a política local.

Na data de hoje (15/07), em um evento marcado por discursos inspiradores e demonstrações de união, o grupo político do PSDB e PSB de Epitaciolândia anunciou sua adesão à essa forte coalizão, com destaque para a indicação de Daniel Dorzila (PSDB) como pré-candidato a vice-prefeito na chapa de Everton Soares. A solenidade contou com a presença de figuras importantes do cenário político municipal, como os presidentes dos partidos Progressistas, José Menezes; do PDT, José Ronaldo; do PT, Neide Lopes; do PSDB, James Andrade; e do representante do PSB, Kiley Dias.

Estavam também presentes o presidente da Câmara de Vereadores, Rubens Rodrigues, os vereadores José Maria, Preta, Celiene e Diojino, além do presidente do IMAC no Estado do Acre, André Hassem, e do Secretário Adjunto de Educação do Estado do Acre, Tião Flores.

Um Momento de União e Parceria

Em seu discurso, Daniel Dorzila destacou a importância da união e da disposição de contribuir para uma composição que visa a vitória em um futuro processo eleitoral. “Coloco meu nome à disposição para somar forças com Everton Soares e todos os partidos aqui presentes. A união que estamos construindo hoje é um marco para Epitaciolândia. Juntos, traremos as melhorias que nosso município tanto precisa,” afirmou Dorzila, sendo aplaudido por todos os presentes.

Everton Soares, visivelmente emocionado, expressou sua satisfação e alegria ao receber Daniel Dorzila e o grupo experiente do PSDB e PSB. “Este é um momento histórico para Epitaciolândia. A chegada de Daniel Dorzila, do PSDB e PSB fortalece ainda mais nossa coalizão. Estamos unidos pelo bem comum, pela melhoria de nossa cidade. Agradeço a todos que acreditam neste projeto e que se juntam a nós nessa caminhada. Juntos, faremos a diferença e deixaremos o maior legado de reconstrução e avanços que essa cidade verá”, disse Everton, sob aplausos entusiásticos.

Apoios e Declarações

Os presidentes dos partidos também declararam seu apoio e ressaltaram a importância da união. José Menezes, presidente dos Progressistas, enfatizou que a união entre os partidos é um exemplo de como a política pode ser feita com responsabilidade e visão de futuro. “Estamos construindo uma frente sólida e unida para promover as mudanças que Epitaciolândia necessita,” disse Menezes.

José Ronaldo, do PDT, e Neide Lopes, do PT, reforçaram a ideia de que a união dos partidos trará mais força e representatividade para as demandas do povo. “A chegada de Daniel Dorzila e a formação desta coalizão mostram que estamos no caminho certo,” comentou o ex-prefeito de Epitaciolândia, José Ronaldo.

Visão de Futuro

A presença de lideranças estaduais, como André Hassem e Tião Flores, agregou ainda mais relevância ao evento, sinalizando que a união dos partidos possui apoio além das fronteiras municipais. “Epitaciolândia merece uma gestão comprometida e capaz de realizar as transformações necessárias. A união destes partidos é um passo significativo nessa direção e trás o respaldo de uma futura aliança com o Governo do Acre”, destacou André Hassem.

Este movimento político marca uma nova era para Epitaciolândia. A coalizão formada por Progressistas, PDT, PT, PSDB e PSB não só amplia a base de apoio para pré-candidatura de Everton Soares, mas também promete uma gestão mais participativa e comprometida com os anseios da população.

Com a união dos partidos e o apoio de lideranças políticas influentes, a pré-candidatura de Everton Soares ganha força consolidada para o sucesso. Este é apenas o começo de uma jornada que promete transformar Epitaciolândia e trazer avanços significativos para o município e seus cidadãos.

