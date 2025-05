Com apoio da Saúde do Estado, acadêmicos promovem 1° Simpósio de Oncologia no Acre

Com o objetivo de debater o cenário da oncologia no Acre e incentivar a formação profissional na área, foi realizado o 1° Simpósio de Oncologia do Acre, nos dias 2 e 3 de maio. Com o apoio do governo do Estado, por meio da Secretaria de Saúde (Sesacre), a iniciativa partiu de acadêmicos integrantes da International Federation of Medical Students’ Associations (IFMSA Brazil — Uninorte).

O evento ocorreu no auditório do Centro Universitário Uninorte, em Rio Branco, reunindo estudantes, médicos, enfermeiros e gestores da área da saúde para discutir os principais desafios da atenção oncológica no estado, contando também com o apoio da Fundação Hospitalar Governador Flaviano Melo (Fundhacre), do Conselho Regional de Medicina do Acre (CRM-AC) e da Unidade de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon).

A programação foi pensada para tornar o tema acessível também aos estudantes em formação. Ao longo dos dois dias, especialistas abordaram desde os fundamentos genéticos do câncer até aspectos terapêuticos como quimioterapia e radioterapia. “A oncologia ainda é pouco debatida no estado, e sentimos a necessidade de construir esse espaço”, explicou Vanessa Grellert, diretora local da IFMSA Brazil – Uninorte. “Organizamos uma linha de palestras que parte do básico até os tratamentos mais complexos, para tornar o assunto compreensível e estimular o interesse dos acadêmicos”.

Para o secretário de Saúde do Acre, Pedro Pascoal, a iniciativa reflete um avanço na construção de políticas públicas baseadas em conhecimento técnico e participação dos futuros profissionais. “Esse é o primeiro de muitos simpósios que ainda virão, em diversas áreas da saúde. Parabenizo a IFMSA por trazer ciência e fomentar esse ambiente de atualização, envolvendo acadêmicos, preceptores e médicos já atuantes”, afirmou.

Presente na abertura do evento, a presidente da Fundhacre, Soron Steiner, destacou a importância da integração entre ensino e serviço. “É na Fundhacre que muitos pacientes com câncer recebem diagnóstico e tratamento. Ter esse tema sendo discutido desde a formação universitária é essencial para que tenhamos profissionais mais preparados no futuro”, disse.

Entre os participantes, o estudante de medicina Victor Gabriel Sampaio reforçou a relevância do conteúdo para quem está em processo de formação. “O simpósio trouxe informações importantes sobre as mutações genéticas envolvidas no câncer, algo que já vemos na teoria. Isso ajuda a entender melhor o que podemos fazer como futuros médicos”, relatou.

O radioncologista Melk Hadad, que atua na Unacon, elogiou a iniciativa. “Há mais de dez anos trabalhamos com oncologia no Acre, e nunca havíamos tido um evento como este. É de extrema importância para a atualização dos profissionais e para despertar o interesse dos estudantes em uma área que ainda é pouco explorada”.













