Com concerto da Furiosa, homenagens e discurso do governador Gladson Camelí, PMAC encerra programação do Mês da Mulher

A Polícia Militar do Acre (PMAC) encerrou, na noite desta terça-feira, 25, as atividades alusivas ao Mês da Mulher, com um concerto da banda de música A Furiosa. O evento, realizado no auditório da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) Seccional Acre, em Rio Branco, reuniu autoridades, convidados e homenageadas que receberam medalhas em reconhecimento ao trabalho realizado em prol da sociedade acreana.

Durante a cerimônia, o governador Gladson Camelí destacou a importância do papel da mulher na construção de uma sociedade mais justa e igualitária. “As minhas primeiras palavras são de reconhecimento, admiração e respeito às mulheres. Parabenizo a Polícia Militar, por meio da sua comandante, coronel Marta Renata, por esta iniciativa tão significativa”, afirmou.

O governador ressaltou o compromisso de sua gestão com a equidade de gênero, destacando que a competência e a capacidade de realização devem sempre prevalecer sobre qualquer distinção. “No meu governo, buscamos oferecer oportunidades iguais para homens e mulheres, sem discriminação ou preconceito. Prova disso é que, pela primeira vez na história da PMAC, temos uma comandante mulher, que vem realizando um brilhante trabalho”, enfatizou.

A comandante-geral da Polícia Militar, coronel Marta Renata Freitas, também ressaltou a importância do evento e das ações realizadas ao longo do mês.

“Durante todo o mês de março tivemos uma programação muito expressiva e realmente voltada para o público feminino. Procuramos alcançar a população também nesse Mês da Mulher. Iniciamos com uma campanha de prevenção à violência contra a mulher no terminal urbano e em alguns semáforos da nossa cidade. Também realizamos algumas atividades para o nosso público interno, tudo com a intenção de valorizar as profissionais da corporação, promovendo integração e reconhecimento. Conseguimos trazer algumas mulheres do interior para estarmos juntas nesse momento de celebração, porque nós mulheres tivemos muitas conquistas e avanços na nossa instituição”, destacou.

A coronel também enfatizou a importância de sua nomeação como a primeira mulher a comandar a Polícia Militar do Acre. “De fato, é um marco na história do estado do Acre, da Polícia Militar e também na minha carreira. Me sinto uma mulher muito feliz e celebro esse momento porque realmente é uma conquista de toda uma trajetória profissional. Busquei qualificação, busquei capacitação e agradeço a Deus por essa oportunidade. Espero que esse cargo abra caminhos para outras mulheres, permitindo que mostrem sua competência, sua capacidade de gestão e de comando da tropa”, afirmou a coronel.

A coronel da reserva Margarete Melo, primeira mulher a se tornar coronel na corporação, relembrou sua trajetória e destacou a importância do reconhecimento às mulheres que abriram caminho dentro da instituição. “Eu sou a policial número um da polícia feminina. Ingressei na primeira turma de sargentos em 1985 e, neste ano, completamos 40 anos de história. Fui a primeira coronel, primeira tenente-coronel, a primeira oficial. Também fui a primeira comandante de batalhão, primeira corregedora e a primeira chefe da sucessão de gabinete militar. Estou há dez anos na reserva, ser lembrada e receber hoje a medalha dos veteranos representa o reconhecimento por todo esse percurso e pelos bons serviços prestados”, afirmou.

“Ser lembrada hoje tem um significado muito especial, porque vejo que todo esforço valeu a pena. Nós abrimos caminho para essas oficiais que hoje estão no comando. Atualmente, a maior parte do staff da PMAC é composto por mulheres extremamente competentes, e isso me deixa muito feliz. Essa é uma conquista de todas nós”, declarou emocionada a coronel da reserva Margarete Melo.

O ponto alto da noite foi a apresentação da Banda de Música da Polícia Militar, A Furiosa, que encantou o público com um repertório especialmente preparado para homenagear as mulheres acreanas. O governador Gladson Camelí fez questão de exaltar o trabalho dos músicos e reafirmou o papel essencial das mulheres na administração pública. “Atualmente, nosso governo tem a maioria das políticas públicas coordenadas por mulheres, não apenas por serem mulheres, mas por sua competência, inteligência e sensibilidade”, declarou.

Ao final, o chefe do Executivo deixou uma mensagem de reconhecimento a todas as mulheres acreanas: “Que Deus abençoe as mulheres e a todos nós. Continuaremos trabalhando para construir um Acre mais igualitário e inclusivo para todas e todos.”







































































































































