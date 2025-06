Com crianças estudando em curral, governo renova contrato de jatinho por R$ 8,5 milhões, denuncia Jarude

ASSESSORIA

Em meio à comoção nacional causada pela reportagem do programa Fantástico, da TV Globo, que mostrou crianças acreanas estudando em um curral, o deputado estadual Emerson Jarude (NOVO) voltou à tribuna da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) terça-feira (10) para criticar a resposta do governo estadual e denunciar que em meio a este cenário, o estado publicou no Diário Oficial a renovação de contrato milionário para aluguel de jatinhos.

Jarude ironizou a justificativa do Executivo de que “ao menos as crianças estavam tendo aula”, mesmo em condições precárias. Para ele, essa postura revela a falta de sensibilidade e prioridade da atual gestão.

“Será que a única coisa que o governo do Acre pensou em dizer foi que pelo menos estavam tendo aula? É essa a resposta para uma repercussão nacional?”, questionou o parlamentar.

Durante o discurso, o deputado apontou o sucateamento proposital da educação, lembrando que o Acre já ocupou a 12ª posição no ranking nacional, mas hoje amarga o 26º lugar. “Só tem um estado pior. Esse resultado não é à toa. É reflexo de uma gestão que negligencia a educação deliberadamente”, afirmou.

Jarude também citou escândalos anteriores já denunciados na Casa, como contratos milionários com empresas de fora do estado, irregularidades em concursos públicos, obras que não saíram do papel e problemas recorrentes com a merenda escolar.

Contratos de jatinho em meio à crise

O deputado ainda lamentou o silêncio do governo diante do afastamento do secretário de Educação, Aberson Carvalho, determinado pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-AC). Segundo ele, o nome do gestor deveria ter aparecido no Diário Oficial como exonerado, mas o que se viu foi outra prioridade: