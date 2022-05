Com emenda de Leo de Brito, Xapuri ganha sede própria da Defensoria Pública

Com o objetivo de promover o acesso à justiça, levar mais cidadania e aproximar a comunidade da instituição, a Defensoria Pública do Estado do Acre inaugurou na última sexta-feira, 13, a Unidade Defensorial no município de Xapuri, localizada na rua Deocleciano Lago, nº 71, no centro da cidade.

O prédio de 180 metros quadrados conta com recepção, duas salas para defensores públicos, sala de assessoria, banheiros sociais, copa, despensa, depósito e garagem. Construído com recursos de emenda parlamentar destinados pelo deputado federal Leo de Brito (PT) no valor de R$ 500 mil, em terreno cedido pela Prefeitura de Xapuri com a aprovação da Câmara de vereadores do município, e contrapartida do governo do Estado.

Em mais de 20 anos de atuação, esta é a primeira vez que a Defensoria conta com sede própria em Xapuri. Anteriormente, para a população ter acesso aos serviços era necessário ir a Brasileia ou até mesmo a Rio Branco.

Acesso à justiça para os que mais precisam

Leo de Brito destacou que a nova unidade defensorial vai atuar na defesa dos direitos daqueles que mais precisam, promover a garantia de acesso aos direitos, cidadania e justiça social.

“Eu lembro do dia em que a Defensora-Geral à época, Roberta Caminha, me procurou falando da necessidade de uma sede própria para a Defensoria Pública em Xapuri para atender as pessoas que mais precisam e que não têm condições de ter acesso a um advogado. Entendendo a importância desse investimento, prontamente aderi a esse sonho da Roberta, que é xapuriense e, inclusive, já atuou como Defensora Pública no município. Destinei, ainda no meu primeiro mandato, os recursos necessários para a construção do prédio”, disse o parlamentar.

O deputado destacou ainda a participação da Prefeitura de Xapuri e da Câmara de Vereadores do município para a concretização do projeto.

“O prefeito Bira Vasconcelos também foi fundamental para a realização desse projeto, ao ceder o terreno para a construção do prédio da Defensoria. Também tivemos o apoio dos vereadores na Câmara de Xapuri, e aqui destaco os nomes dos vereadores Alarice e Miranda, dois companheiros que apostaram nesse projeto aprovando a cessão do terreno. O sonho virou realidade! Os moradores de Xapuri ganharam um espaço privilegiado e adequado para serem bem atendidos e, sobretudo, para o cumprimento de um dos princípios constitucionais que é o acesso à justiça”, finalizou Leo de Brito.

Para Simone Santiago, defensora-geral do Estado, as novas instalações melhoram as condições de trabalho dos servidores da DPE-AC, além de proporcionar mais dignidade no atendimento à população de Xapuri.

“A inauguração dessa unidade representa um momento histórico. Este não era só um sonho da Defensoria Pública, mas de todos os xapurienses. Com esta sede, vamos poder oferecer atendimentos adequados e de qualidade para as pessoas que mais precisam dos trabalhos da nossa instituição”, ressaltou.

A solenidade contou com a participação da subdefensora-geral da DPE-AC, Roberta Caminha; da corregedora-geral da DPE-AC, Fenizia Araújo da Mota; do secretário-chefe da Casa Civil, Jonathan Donadoni; da vice-prefeita de Xapuri, Maria Auxiliadora; e do deputado estadual Manoel Moraes; entre outras autoridades.

