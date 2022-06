Com emenda de Petecão, Ufac lança edital de graduação para Acrelândia e Plácido de Castro

Uma grande vitória para os estudantes de Acrelândia e Plácido de Castro. Com recursos viabilizados pelo senador Sérgio Petecão, a Universidade Federal do Acre (Ufac) lançou, na manhã desta quarta-feira, 8, o edital do curso de agronomia, exclusivamente, para os dois municípios. É a primeira vez na história que a graduação será ministrada fora do campus de Rio Branco.

Entusiasmado, o senador Petecão destacou sua luta para levar ensino superior para o interior do estado. “Nós já conseguimos levar graduação para Santa Rosa do Purus. Hoje, estamos fechando com chave de ouro esse sonho do povo desses dois municípios. Para mim, é gratificante ver a felicidade dessa juventude, que cria uma nova expectativa de vida. Esse curso tem tudo a ver com aquela região. Estou muito feliz, sentimento do dever cumprido”, explicou.

Na solenidade de lançamento do edital, a reitora da Ufac, Guida Aquino, relembrou os diversos investimentos feito pelo parlamentar e agradeceu o empenho na alocação de recursos. “Petecão tem sido um parceiro da educação. Do trabalho do senador, nós podemos falar para além da educação. É um senador que sempre olhou muito pelo Acre. Tenho orgulho de dizer para sociedade acreana que o Petecão é um parlamentar que tem ajudado muito nossa universidade”, destacou.

Dos investimentos viabilizados por Petecão, a reitora destacou os restaurantes universitários de Rio Branco e de Cruzeiro do Sul; o novo bloco de pós-graduação; a sala de processamento, referência no estado; as salas multifuncionais de Rio Branco e Cruzeiro do Sul; o novo laboratório de artes cênicas; além da instalação da rede de internet de toda universidade.

O prefeito de Plácido de Castro, Camilo da Silva, falou da relevância do curso para o setor agropecuário. “Gostaria de agradecer o senador Sérgio Petecão por compreender a necessidade e a importância desse curso para o interior, principalmente para Plácido de Castro, um município que cresce muito na agricultura familiar. Preparar novos técnicos para essa transferência de tecnologia para os meios de produção tem sido um investimento de grande importância para o nosso município”, enfatizou.

Serão 50 vagas para o curso de agronomia, 30 destinadas a alunos residentes de Plácido de Castro e 20 para Acrelândia. O edital já está disponível no site: http://www2.ufac.br/editais/prograd/edital-prograd-no15-2022-processo-seletivo-especifico-para-ingresso-no-curso-de-bacharelado-em-engenharia-agronomica-nos-municipios-de-placido-de-castro-e-acrelandia-pelo-programa-de-interiorizacao-da-graduacao-da-ufac-1

