Com grandes enchentes no Juruá, Jenilson Leite sugere retomada de programas habitacionais no Acre

O deputado, que é pré-candidato ao Governo do Acre em 2022, afirma que o poder público precisa agir para atacar de frente essa questão

O Rio Juruá ultrapassou a cota de transbordamento. Neste sábado (26), o manancial atingiu a marca de 13,75 metros em Cruzeiro do Sul, atingindo mais de 2 mil pessoas e desabrigado várias famílias. Segundo a Defesa Civil, 9 bairros já foram atingidos.

O deputado estadual Jenilson Leite (PSB), que está no município, fez uma visita a uma parte das pessoas atingidas, assim como fez durante a semana em Tarauacá e Jordão.

“Peguei uma embarcação ali no Porto do Mercado para observar de perto essa situação. O bairro Miritizal, que percorremos, é um dos primeiros a serem atingidos e praticamente todos os anos essas famílias sofrem”, disse.

Jenilson, que é pré-candidato ao Governo do Acre em 2022, afirma que o poder público precisa agir para atacar de frente essa questão.

“Precisamos de forma emergencial retomar os programas habitacionais que foram esquecidos no Acre e levar para todos os cantos do nosso estado. As casas populares são uma das possibilidades de enfrentar essa questão, tirar essas família dessas áreas alagadiças, dando a oportunidade de ter uma moradia digna e de qualidade” destaca o deputado.

