Com ingressos a R$ 10, 'O Último Azul', 'Ladrões' e 'Interestelar' estão em cartaz no cinema de Rio Branco







O filme nacional ‘O Último Azul’, vencedor do Urso de Prata no Festival de Berlim, com Rodrigo Santoro, está em cartaz no cinema de Rio Branco. Os ingressos são vendidos a R$ 10 para todas as sessões até o dia 3 de setembro.

Além da produção brasileira, também estreou no cinema comédia ‘Ladrões’, estrelado por Austin Butler, e ‘Rosario’, terror latino que conta a história de uma empresária que descobre segredos obscuros no apartamento da família, após a morte da avó, e a ação ‘C.I.C – Central De Inteligência Cearense’.

📲 Baixe o app do g1 para ver notícias do AC em tempo real e de graça

O filme Interestelar foi relançado nessa quinta-feira (28) e está em cartaz nas telas de cinema novamente até 3 de setembro.

Ao todo, 15 filmes estão em cartaz no Cine Araújo, que fica no Via Verde Shopping, em Rio Branco.

O último azul

Divulgação

O Último Azul

‘O Último Azul’ é protagonizado por Denise Weinberg, com Rodrigo Santoro, Adanilo e a atriz cubana Miriam Socarrás no elenco.

A trama é situada na Amazônia, em um Brasil quase distópico, onde o governo transfere idosos para uma colônia habitacional em que vão “desfrutar” seus últimos anos de vida.

Antes de seu exílio compulsório, Tereza (Denise), uma mulher de 77 anos, embarca em uma jornada para realizar seu último desejo.

Zoë Kravitz e Austin Butler em cena de ‘Ladrões’

Divulgação

Ladrões

‘Ladrões’ acompanha Hank Thompson (Ausin Butler), um antigo fenômeno do beisebol que, após não poder mais jogar, vive uma vida tranquila trabalhando como barman em Nova York. Um dia, o seu vizinho Russ pede para que ele cuide de um gato de estimação por alguns dias, mas o que o protagonista não sabe é que a jaula do gato esconde um segredo procurado por um grupo bizarro de bandidos.

Rosário

Rosario (Emeraude Toubia) é uma empresária bem-sucedida que, repentinamente, recebe a notícia de que sua avó faleceu. Ela, então, precisa voltar ao antigo apartamento da família e, enquanto espera a chegada de uma ambulância, precisa passar a noite com o corpo. Presa no local devido a uma forte tempestade de neve e cercada por vizinhos nada amigáveis, a protagonista começa a perceber que ali habita uma força estranha e maligna.

Programação do Cine Araújo em Rio Branco

Reveja os telejornais do Acre

.







Source link

Curtir isso: Curtir Carregando...