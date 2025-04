Com inscrições abertas, governo do Acre realiza 2º Seminário de Psicologia Escolar e Educacional

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE), em parceria com diversas instituições, realiza nos dias 29 e 30 de abril, no Teatro da Universidade Federal do Acre (Ufac), o 2º Seminário de Psicologia Escolar e Educacional, com o tema “Desafios e Oportunidades para o Fortalecimento da Atenção Psicossocial nas Escolas”.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo site oficial da Educação do Acre. Voltado para professores, gestores escolares, equipe técnica, psicólogos, assistentes sociais, acadêmicos das áreas afins, pais, responsáveis e profissionais da Rede de Atenção Psicossocial, o evento busca promover reflexões sobre a promoção da saúde mental, prevenção de violências e práticas inclusivas no ambiente escolar.

“Estamos vivendo um momento em que a escuta, o acolhimento e o cuidado com nossas crianças, jovens e profissionais da educação são mais urgentes do que nunca. E o seminário é uma iniciativa fundamental, pensada para fortalecer a atenção psicossocial nas escolas, promover a saúde mental e prevenir todas as formas de violência no ambiente escolar. Por isso, convido a todos a participar”, declarou o secretário de Estado de Educação e Cultura, Aberson Carvalho.

Destaques da programação

A programação inicia no dia 29 de abril, às 8h, com a cerimônia de abertura e composição da mesa, seguida da apresentação do Serviço de Psicologia da SEE. Ao longo da manhã, os participantes poderão assistir a uma apresentação cultural do grupo MultiArt e uma palestra com o professor, advogado e diretor da Semente Educação S/A, Felipe Toledo Magane.

Durante a tarde, o foco será a mesa redonda sobre a implementação da Lei n° 13.935/2019, que dispõe sobre a prestação de serviços de psicologia e de serviço social nas redes públicas de educação básica, com representantes dos estados do Espírito Santo e Mato Grosso. Ainda estão previstas a apresentação de boas práticas e o encerramento do primeiro dia às 17h30.

No segundo dia, a programação começa com a palestra “Estratégias utilizadas pela escola na prevenção à violência contra a mulher”. Em seguida, ocorrem novas apresentações culturais, debates sobre assédio moral no trabalho e oficinas temáticas.

As oficinas e minicursos acontecerão das 14h às 17h30, nas salas do Centro de Convenções da Ufac, com turmas limitadas a 80 participantes por atividade. O encerramento está previsto para as 18h.

Evento híbrido e com transmissão online

Com o objetivo de ampliar o alcance das discussões, o seminário será realizado em formato híbrido, permitindo a participação remota de representantes dos municípios Senador Guiomard, Capixaba, Bujari e Porto Acre, além de contar com transmissão no YouTube da Educação do Acre para posterior acesso.

Um espaço para troca e fortalecimento da rede

O seminário tem como missão fortalecer as competências socioemocionais nas escolas, compartilhar boas práticas e construir estratégias eficazes para o enfrentamento de problemas como bullying, cyberbullying, agravos à saúde mental de estudantes e profissionais, e o acolhimento de comunidades neurodivergentes.

Além disso, será organizado um e-book com relatos de boas práticas aplicadas nas escolas da rede estadual e instituições parceiras, visando inspirar e fomentar novas ações.

