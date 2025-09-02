Com lances iniciais entre R$ 300 e R$ 14,6 mil, leilão do Detran tem mais 1,3 mil veículos no Acre







O Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran-AC) lançou um edital com mais de 1,3 mil veículos

Divulgação

O Departamento de Trânsito do Acre (Detran-AC) lançou um edital para leiloar mais de 1,3 mil veículos removidos, recolhidos e apreendidos pelos órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito. O edital completo pode ser acessado a partir da página 51 do Diário Oficial do Estado (DOE) da última sexta-feira (29).

A visitação aos lotes pode ser feita entre os dias 10, 11 e 12 deste mês. O leilão está marcado para o dia 15 e poderá ser acompanhado pelo site WR Leilões, que organiza a disputa, em Rio Branco.

A entrega dos veículos começa a partir do dia 17 de setembro, após a confirmação de pagamento, emissão de nota de venda e abertura do processo de transferência.

O leilão inclui carros e motocicletas com valores iniciais que variam entre R$ 300 a R$ 14.633,20, no caso dos carros. Também é possível encontrar motocicletas por até R$ 1.927,30. Mas atenção: alguns veículos são classificados como recuperáveis, enquanto outros são considerados sucata.

O edital prevê ainda que os antigos donos poderão quitar os débitos e recuperar os veículos até o último dia útil antes da sessão.

Caso sejam leiloados, os arrematantes terão de pagar comissão de 5% à leiloeira e 3,40% de ICMS sobre o valor da compra, além de taxas de transferência, emplacamento e outras despesas administrativas.

O valor arrecadado com os veículos será usado para quitar dívidas como IPVA, licenciamento e multas. Se houver saldo, ele será disponibilizado ao proprietário que constava no registro do veículo antes do leilão.

Cronograma do leilão

Visitação dos lotes: 10, 11 e 12 de setembro

Data do leilão: 15 de setembro

Pagamento: 16, 17 e 18 de setembro

Emissão de nota e entrega dos veículos: a partir de 17 de setembro

O Detran-AC informou que seus servidores não podem participar. Empresas contratadas, como concessionárias e permissionárias, também estão proibidas.

