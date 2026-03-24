Com quase 100 cadeiras entregues, Vereador Almir Andrade segue ajudando famílias

O Vereador Almir Andrade (PP) já beneficiou 95 famílias com doações de cadeiras de rodas e cadeiras de banho. Essas famílias procuraram o vereador pedindo ajuda, e ele imediatamente começou a atendê-las, não apenas em Brasileia, mas também em outros municípios, como Epitaciolândia, Assis Brasil, Xapuri, Bujari, Rio Branco, Plácido de Castro e Feijó.

Segundo o parlamentar, essa ação vai continuar até o último dia do seu mandato, ajudando mais famílias que precisam. O vereador Almir Andrade está comprometido em atender as famílias que o procuram em busca de ajuda, demonstrando seu compromisso com a comunidade.

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