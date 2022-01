Com quase 3 mil doses, vacinação contra covid para crianças inicia nesta segunda em Rio Branco

Secretária Municipal de Saúde, Sheila Andrade, diz que vacinação infantil contra covid-19 ocorrerá de forma decrescente de idade. Foto: Renato Menezes/ContilNet.

A vacinação para crianças de 5 a 11 anos no Acre teve início nesta segunda-feira (17) na Unidade Básica de Saúde (UBS) Maria Áurea Vilela Santos, localizada no bairro Cadeia Velha, em Rio Branco.

De acordo com informações fornecidas pela secretária municipal de Saúde, Sheila Andrade, o quantitativo enviado pelo Ministério da Saúde para o estado foi de 2.860 doses. Tendo em vista que 49 mil crianças se encaixam dentro desta faixa etária, Andrade adiantou que o andamento da vacinação se dará a partir do envio destes imunizantes.

“Vale lembrar que não tem como colocar grande escala nas USFs porque o quantitativo enviado foi de 2860 doses, e quanto mais espalhados, mais difícil ficará o controle. Não estamos em condições de perder nenhuma dose nesse momento”, disse.

Unidade Básica de Saúde (UBS) Maria Áurea Vilela Santos, no bairro Cadeia Velha, em Rio Branco. Foto: Renato Menezes/ContilNet.

LOGÍSTICA DA VACINAÇÃO

Por conta da síndrome gripal, e do crescente número de pessoas testando positivo para a Covid-19 na cidade, a secretária pontuou também que a logística da vacinação infantil ocorrerá de uma forma diferenciada, destacando que após o ato da vacinação, a criança precisa ficar de repouso na sala de vacinação com o responsável por, pelo menos, 20 minutos

“A gente não pode ficar colocando as crianças, que estão saudáveis, em exposição ao risco. Dentro do protocolo do Ministério da Saúde, é determinado que tem que ter uma forma especial de atender esse público de 5 a 11 anos. Então nós, enquanto Semsa, conversando com os técnicos, escolhemos cinco unidades de referência”, destacou, pontuando que o Ministério proíbe mutirões para este público.

A gestora da pasta da Saúde da capital também disse que o Ministério da Saúde não é favorável a mutirões para crianças, sendo necessário uma forma especial de abarcar as quase 50 mil crianças de 5 a 11 anos com a vacinação. Foto: Renato Menezes/ContilNet.

Na próxima terça-feira (18), o estado receberá mais 7 mil doses para dar prosseguimento à vacinação. No entanto, como será enviado ao Programa Nacional de Imunizações do Acre (PNI-AC), Andrade comentou que ainda não tem a definição exata de quantas doses ficarão na capital, tendo em vista que o PNI fará a distribuição para os 22 municípios.

A secretária orientou também que além da necessidade da presença dos pais ou responsáveis, que assinarão um termo de responsabilidade, as crianças com comorbidades precisam levar um laudo médico para fins de comprovação.

A vacinação ocorrerá em ordem decrescente de idade, com ou sem comorbidades. Esta foi a forma escolhida pela própria Semsa. Com relação às crianças da Zona Rural, o Ministério da Saúde também orienta que seja pensada em uma forma especial para abarcar este público. As unidades onde os pais podem levar seus filhos para se vacinarem, das 8h às 12h e das 14h às 16h, são:

USF Manoel Bezerra (Cidade do Povo);

USF Esperança (Gentil Perdome da Rocha);

USF Dr. Mário Maia (Bairro Quinze);

USF Cadeia Velha;

USF Vitória (Bairro Vitória/Regional São Francisco);

