Com reajuste salarial, professor chega a ganhar quase R$ 8 mil no município de Assis Brasil

A Prefeitura de Assis Brasil garantiu o reajuste do Piso Nacional dos Professores da Rede Municipal de Ensino. Os vencimentos da categoria tiveram incluso o reajuste no pagamento da folha do mês de março e ainda o retroativo do mês de fevereiro.

Com essa medida, professores com mais anos de atuação passarão a receber um salário de quase R$ 8 mil. É o caso do profissional que está na letra J da tabela salarial do Plano de Cargos e Carreiras da Educação Municipal, incluindo o pagamento de sexta parte e especialização.

Já professores de início de carreira, ou seja, os que estão na letra A da tabela salarial, passam a receber um salário de R$ 3.172,64. Antes do reajuste o salário inicial era de R$ 2.640,00.

Vale destacar que todos os profissionais da educação municipal de Assis Brasil com nível superior não ganham menos que R$ 4.441,70 – sendo que todos estão enquadrados da letra E à letra J da tabela salarial.

O reajuste contempla também os professores temporários, que terão aumento considerável já que recebem um salário correspondente a 75% dos vencimentos do professor efetivo letra A. Assim, professores temporários de Assis Brasil terão um salário de R$ 2.643,87 a partir deste mês de março.

“Mais do que merecido o reajuste de nossos profissionais da educação. É uma luta da categoria, é um compromisso da nossa gestão”, disse o prefeito Jerry Correia.

