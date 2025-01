como cada momento presente constrói o futuro que você merece

Por Cristiany Sales*

Viver o presente é um convite constante à plena experiência do que está ao nosso redor. Em meio ao turbilhão da vida moderna, muitas vezes nos perdemos em preocupações com o futuro ou arrependimentos do passado, esquecendo-nos de aproveitar o que temos agora. A importância de viver o presente está na capacidade de nos conectar com o momento atual, permitindo-nos apreciar as pequenas alegrias e focar nas ações que realmente importam. Quando nos damos conta de que o momento presente é tudo o que realmente temos, ele se torna um terreno fértil para o crescimento pessoal e para a construção de uma vida mais significativa.

No entanto, a importância de viver o presente não deve ser confundida com negligenciar o futuro. Planejar o futuro é uma parte essencial do nosso processo de crescimento, pois nos permite definir metas, direcionar nossos esforços e alcançar nossos sonhos. O futuro, embora incerto, é uma projeção das escolhas que fazemos hoje. Ao manter o equilíbrio entre viver o presente e planejar o futuro, conseguimos cultivar uma mentalidade que nos impulsiona para a realização de objetivos de longo prazo, sem deixar de aproveitar o que está ao nosso alcance no momento.

Planejar o futuro, no entanto, exige que estejamos cientes do papel que desempenhamos no presente. Nossas ações, atitudes e decisões diárias moldam o caminho que percorreremos no futuro. O segredo está em não deixar que a preocupação com o que virá nos paralise, usando o presente como um trampolim para alcançar o futuro desejado. A busca incessante por um futuro idealizado não deve nos afastar da gratidão e do prazer que a vida cotidiana oferece, pois é nas ações de hoje que construímos as bases de nossa jornada futura.

Em última análise, a chave para uma vida equilibrada está na harmonia entre viver o presente e planejar o futuro. Ao estarmos atentos ao agora, podemos tomar decisões mais conscientes e assertivas, sem nos perdermos em sonhos distantes. Assim, conseguimos aproveitar ao máximo o presente, enquanto plantamos as sementes de um futuro que realmente desejamos, com propósito e intenção. O presente é onde começamos, mas é no futuro que veremos os frutos de nossas escolhas.

Cristiany Sales é controladora interna da Agência de Negócios do Acre (Anac S.A.); pós-graduada em Auditoria Empresarial; Planejamento e Gestão; Pedagogia Empresarial com Ênfase em Gestão de Pessoas; Justiça Restaurativa e Mediação de Conflitos; graduada em Direito e Pedagogia

