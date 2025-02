Como construir equipes estratégicas para um mundo globalizado

Por Cristiany Sales*

Em um mercado cada vez mais globalizado, a diversidade não é apenas uma questão de representatividade, mas um componente essencial para a inovação e o sucesso empresarial. As empresas que reconhecem e abraçam a diversidade em suas equipes estratégicas são aquelas que se destacam, não apenas pela capacidade de adaptar seus produtos e serviços a diferentes públicos, mas também por sua habilidade em fomentar um ambiente mais colaborativo e criativo. Equipes multidimensionais, compostas por pessoas com diferentes origens culturais, experiências e habilidades, trazem uma perspectiva única que é fundamental para resolver problemas complexos e atender a um mercado global.

Para criar equipes estratégicas verdadeiramente diversas, é necessário ir além da simples inclusão de diferentes perfis. Trata-se de valorizar as distintas perspectivas e experiências que cada membro pode trazer. Isso inclui não apenas diversidade de gênero, etnia e origem geográfica, mas também diversidade de pensamento, habilidades e experiências profissionais. Empresas que adotam essa abordagem multidimensional tendem a ser mais inovadoras, pois conseguem olhar para os desafios e oportunidades de maneiras mais amplas, o que, por sua vez, resulta em soluções mais criativas e eficazes.

No entanto, construir uma equipe estratégica diversificada não é uma tarefa simples. Para que a diversidade tenha um impacto real e positivo, as empresas precisam promover um ambiente inclusivo, onde todas as vozes sejam ouvidas e respeitadas. Isso requer ações concretas, como treinamento em sensibilização cultural, programas de mentoria e a criação de espaços seguros para que os membros da equipe possam expressar suas ideias sem medo de discriminação ou preconceito. A liderança desempenha um papel crucial nesse processo, garantindo que a cultura organizacional valorize a diversidade e incentive a colaboração entre diferentes perfis.

Além de melhorar a criatividade e a inovação, as equipes multidimensionais têm o poder de melhorar a performance financeira da empresa. Estudos mostram que organizações com uma maior diversidade de equipes de liderança tendem a apresentar um desempenho superior em termos de rentabilidade e crescimento. Isso ocorre porque a diversidade permite uma melhor compreensão das necessidades de diferentes mercados e um atendimento mais eficaz às demandas de consumidores de diversas culturas e regiões. Em um cenário de globalização, onde as empresas precisam entender e se conectar com públicos de diferentes partes do mundo, equipes estratégicas diversificadas se tornam um diferencial competitivo.

Por fim, criar equipes estratégicas multidimensionais é um investimento que vai além dos benefícios imediatos de inovação e crescimento. Trata-se de preparar as empresas para o futuro, em um cenário onde a diversidade será cada vez mais valorizada, não apenas como uma responsabilidade social, mas como uma vantagem estratégica. Ao descomplicar a diversidade e integrar diferentes perspectivas, as empresas não apenas ampliam suas oportunidades no mercado global, mas também contribuem para um mundo corporativo mais equitativo e justo, refletindo as mudanças sociais e culturais que estão ocorrendo em nível global.

*Cristiany Sales é controladora interna da Agência de Negócios do Acre (Anac S.A.); pós-graduada em Auditoria Empresarial; Planejamento e Gestão; Pedagogia Empresarial com Ênfase em Gestão de Pessoas; Justiça Restaurativa e Mediação de Conflitos; Graduada em Direito e Pedagogia.

