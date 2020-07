Conselho de Medicina constata sobrecarga nos plantões de médicos de Brasiléia

Dirigentes do Conselho Regional de Medicina (CRM) constaram que uma mudança no padrão de carga horária de plantonistas do Hospital de Brasileia feita pela Secretaria de Saúde do Acre acabou sobrecarregando ainda mais os médicos, já que somente um plantonista passou a responder pela sala vermelha de emergência, observação dos pacientes, visita na enfermaria e na observação.

Além disso, o acompanhamento de pacientes que precisam ser transferidos para a capital, Rio Branco, também pode ser prejudicado. Os relatos foram confirmados em reunião na cidade de Brasiléia.

Durante a visita, o CRM constatou a sobrecarga dos plantonistas do hospital por conta da redução da carga horária médica. De acordo com a presidente, a situação está “humanamente impossível”, visto que esses profissionais, além de continuarem com atendimentos de pacientes por situações diversas, estão atuando na linha de frente do combate à pandemia do novo coronavírus.

“Após ouvir os médicos, entrei em contato ainda nessa segunda-feira com o secretário de Saúde do Acre, Alysson Bestene e ele se demonstrou sensível às reclamações dos profissionais. Encaminhei a proposta feita pela diretora administrativa da unidade para resolver o problema e o secretário ficou de analisar com carinho e dar uma resposta. Ressaltamos que este Conselho tem acompanhado de perto a situação das condições de trabalho dos profissionais, que afeta diretamente no atendimento prestado aos pacientes”, afirmou a presidente do CRM, Leuda Dávalos.