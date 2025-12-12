Conselho Superior da Polícia Civil realiza última reunião do ano e projeta ações para 2026 – Polícia Civil do Estado do Acre – PCAC

Na tarde desta quinta-feira, 11, o Conselho Superior da Polícia Civil do Acre realizou sua última reunião do ano, reunindo os conselheiros, compostos pela gestão e os representantes das categorias para avaliar as deliberações de 2025 e discutir as projeções estratégicas para 2026.

Planejamento, avanços e novas estratégias marcam a última reunião anual do Conselho Superior da Polícia Civil. Foto: Emerson Lima/ PCAC

O encontro, coordenado pelo presidente do Conselho o delegado-geral, Dr. José Henrique Maciel Ferreira, teve como foco a análise de promoções, elogios, distribuição e decisão de sindicâncias, avanços obtidos ao longo do ano e os desafios que deverão orientar o planejamento futuro da instituição.

Com o encerramento dos trabalhos, o delegado-geral juntamente com a sua equipe reforçou o compromisso de manter a Polícia Civil do Acre em constante evolução, alinhada às necessidades da segurança pública e às demandas da sociedade acreana.