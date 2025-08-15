Contrato de R$ 77 milhões da Educação do AC é cancelado após CGU apontar falhas em licitação







CGU aponta falhas em licitação de segurança eletrônica nas escolas do Acre

Uma auditoria da Controladoria-Geral da União (CGU) identificou irregularidades no processo licitatório da Secretaria de Educação e Cultura (SEE) do Acre para contratar serviços de segurança eletrônica em escolas da rede estadual.

O contrato, que seria de R$ 77 milhões, foi cancelado por causa das falhas.

A Secretaria de Educação afirmou, em nota, ter reconhecido as inconsistências e optado por revogar todo o processo com base no princípio da autotutela da administração pública.

O relatório da CGU mostrou ainda que o projeto não explicava onde os 320 kits de câmeras e alarmes seriam instalados.

Também faltavam detalhes sobre o que vinha em cada kit, por que os equipamentos foram escolhidos e quantos seriam enviados para cada escola.

O superintendente da CGU no estado, Nilo Lima, disse à Rede Amazônica Acre que a análise avaliou a qualidade do gasto público, já que seriam usados recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

”Uma contratação prevista inicialmente em R$ 77 milhões de reais, e a CGU fez uma avaliação desse gasto público tendo em vista a utilização de recursos do FNDE. Esses recursos seriam destinados à valorização de profissionais e ao desenvolvimento da educação básica”, contou ele.

Preços

Ainda conforme a CGU, a SEE havia consultado apenas três fornecedores do mercado local, em desacordo com recomendações dos órgãos de controle. Uma das empresas, segundo Nilo Lima, nem trabalhava com vigilância eletrônica.

Por isso, a CGU considerou essa cotação inválida. Isso também aumenta o risco de pagar mais do que o justo.

CGU no Acre apura possíveis irregularidades em licitação

”Uma das empresas que ofertou a melhor proposta durante a licitação foi desclassificada pela Secretaria de Educação com o argumento de que os preços seriam muito baixos”, completou.

A CGU informou que uma das empresas concorrentes não teve chance de se defender nem de provar que podia cumprir o contrato. Por isso, a segunda colocada venceu a disputa, com valor de R$ 61 milhões.

Um novo edital será lançado com outro plano. A controladoria vai continuar acompanhando para ver se haverá mais concorrência na próxima licitação.

