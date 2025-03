Coronel Ulysses assume a 1ª Vice-Presidência da Comissão de Segurança Pública na Câmara dos Deputados

Parlamentar acreano é eleito pelo terceiro ano consecutivo para a Mesa Diretora da Comissão

Brasília, 25 de março de 2025 – O deputado federal Coronel Ulysses (União Brasil-AC) foi eleito, nesta terça-feira (25), para a 1ª Vice-Presidência da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara dos Deputados. Com a escolha, o parlamentar fortalece ainda mais sua atuação em uma das pautas mais sensíveis do país: o combate à criminalidade e a defesa da segurança da população.

Esta é a terceira vez consecutiva que Coronel Ulysses ocupa um cargo na Mesa Diretora da comissão, consolidando sua relevância dentro do colegiado e reforçando seu compromisso com políticas públicas voltadas ao fortalecimento das forças de segurança.

“É uma grande honra e, acima de tudo, uma enorme responsabilidade seguir representando os profissionais da segurança pública e a sociedade brasileira nesta comissão tão estratégica. Continuarei trabalhando com determinação para avançarmos em leis mais rígidas contra o crime organizado e garantir melhores condições para nossas forças policiais”, declarou o deputado.

Atuação de destaque no combate ao crime

Ex-comandante-geral da Polícia Militar do Acre, Coronel Ulysses tem se destacado nacionalmente por sua postura firme na defesa de pautas como o endurecimento das leis penais, o fortalecimento das polícias e o combate ao narcotráfico. Sua experiência na segurança pública tem sido um diferencial na elaboração de projetos e debates sobre o enfrentamento da criminalidade no país.

No Congresso, ele tem se posicionado a favor de propostas que ampliam a estrutura e os recursos das forças de segurança, além de ser um defensor da valorização dos profissionais que atuam na linha de frente do combate ao crime.

A Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado é uma das mais importantes da Câmara, sendo responsável por discutir e aprovar projetos relacionados à segurança pública, sistema prisional, crime organizado e legislação penal.

Com a eleição para a 1ª Vice-Presidência, Coronel Ulysses reforça sua liderança na área e amplia sua projeção tanto no Acre quanto no cenário político nacional.

