Coronel Ulysses celebra primeiro voo do VANT Harpia e consolida avanço histórico na segurança pública do Acre

O Acre deu um passo inédito na história da segurança pública brasileira com o primeiro voo do VANT Harpia, aeronave não tripulada voltada ao monitoramento de fronteiras e combate ao crime organizado.

O projeto, que marca a entrada do estado na era da tecnologia aérea de inteligência, é fruto de emenda parlamentar do deputado federal Coronel Ulysses Araújo (União Brasil), responsável por viabilizar o investimento superior a R$ 6,7 milhões para a aquisição do equipamento.

Durante o voo inaugural realizado nesta quinta-feira, 30, o parlamentar destacou a importância da iniciativa e reafirmou seu compromisso com o fortalecimento das forças de segurança.

“Esse projeto é um divisor de águas para o Acre. É tecnologia de ponta a serviço da proteção do nosso povo, dos nossos policiais e da soberania nacional”, afirmou Ulysses.

O VANT Harpia é a primeira aeronave não tripulada de força pública estadual em operação no Brasil e integra o convênio nº 966019/2024, executado com o apoio do Programa Calha Norte, do Ministério da Defesa. O equipamento será utilizado em ações de monitoramento de fronteiras, operações estratégicas e missões de inteligência em todo o território acreano.

Com capacidade de voar até 5 mil metros de altitude e autonomia de 200 quilômetros, o Harpia é equipado com câmeras termais e sensores de alta precisão, podendo operar 24 horas por dia e detectar atividades ilegais mesmo em áreas de difícil acesso.

A equipe responsável pela operação passou por treinamento especializado em São José dos Campos (SP), garantindo preparo técnico e eficiência nas missões.

Para o deputado Coronel Ulysses, o uso de tecnologia de ponta representa um avanço concreto no enfrentamento ao crime organizado e na proteção das fronteiras do Acre com o Peru e a Bolívia.

“Segurança pública não se faz apenas com coragem, mas com inteligência. Essa aeronave é mais uma ferramenta que reforça o trabalho das nossas forças policiais e coloca o Acre como referência nacional em inovação e segurança”, destacou.

O governador Gladson Cameli acompanhou o voo inaugural e fez questão de agradecer o apoio do deputado Coronel Ulysses, reconhecendo-o como o parlamentar que mais tem investido na segurança pública acreana.

“O Coronel Ulysses tem sido um grande parceiro do nosso governo e das forças de segurança. É um deputado que fala com propriedade, conhece a realidade da tropa e transforma recursos em resultados concretos para a população”, disse o governador.

O secretário de Justiça e Segurança Pública, Américo Gaia, também destacou o impacto do novo equipamento e o papel do deputado na viabilização do projeto.

“O apoio do Coronel Ulysses foi fundamental para que o Acre se tornasse pioneiro nessa tecnologia. O VANT Harpia é um marco na história da nossa segurança pública e vai ampliar de forma significativa nossa capacidade de vigilância e prevenção”, afirmou Gaia.

Encerrando sua fala, o Coronel Ulysses reforçou que esse é mais um passo dentro de um conjunto de ações voltadas à modernização e valorização das forças de segurança.

“O que estamos fazendo é investir na vida, na proteção e na autoridade do Estado. Meu compromisso é continuar trabalhando para que o Acre siga avançando, com segurança, tecnologia e resultados reais para o nosso povo”, concluiu.

Curtir isso: Curtir Carregando...