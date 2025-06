Coronel Ulysses garante obras no Ramal São José e devolve dignidade a famílias do Belo Jardim

O deputado federal Coronel Ulysses anunciou a destinação de R$ 1 milhão para obras no Ramal São José, localizado na região do Belo Jardim, em Rio Branco. O valor será realocado de outra emenda já garantida para este ano, assegurando que os serviços no local comecem ainda em 2025. Além disso, o parlamentar já confirmou a alocação de mais R$ 1 milhão para o mesmo ramal no orçamento de 2026.

A decisão de reforçar os investimentos no Ramal São José partiu de uma demanda direta da comunidade, que sofre há anos com as dificuldades de acesso, sobretudo no período de chuvas. Ao visitar a região, Coronel Ulysses ouviu moradores e reafirmou o compromisso de priorizar recursos para áreas que realmente impactam a vida da população.

“Minha prioridade é garantir dignidade para quem vive nos ramais. E isso não se faz com promessas, se faz com orçamento. Vamos continuar cobrando execução das obras e ampliando os investimentos onde há urgência”, destacou o deputado.

Com esse reforço, o parlamentar soma R$ 2 milhões destinados ao Ramal São José, consolidando mais uma entrega concreta de seu mandato para a zona rural de Rio Branco.

