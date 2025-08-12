Coronel Ulysses garante R$ 100 mil para fortalecer atendimento a pessoas com autismo em Cruzeiro do Sul

O compromisso do deputado federal Coronel Ulysses com causas sociais se materializou mais uma vez nesta terça-feira (12). Atento às demandas da população e às necessidades de quem dedica a vida ao cuidado, Ulysses destinou R$ 100 mil à APAA – Associação de Pais e Amigos de Pessoas com Autismo, em Cruzeiro do Sul.

O recurso, articulado pelo parlamentar, foi oficialmente assinado pelo prefeito Zequinha Lima na manhã de hoje, reforçando a importância de parcerias que transformam realidades.

“Essa é uma contribuição que chega na hora certa. Nosso município ganha muito com esse apoio e as famílias atendidas pela APAA sentirão de perto essa mudança. Agradecemos ao deputado Coronel Ulysses pela sensibilidade e compromisso com Cruzeiro do Sul”, destacou o prefeito Zequinha Lima.

À frente da associação, Petter e sua equipe realizam um trabalho incansável de acolhimento, apoio e inclusão, garantindo que crianças, jovens e suas famílias recebam acompanhamento digno e especializado. Com a destinação do deputado, a entidade terá mais condições de ampliar suas atividades e oferecer ainda mais qualidade no atendimento.

“A luta por inclusão e respeito precisa de mais do que palavras: precisa de ação. E é isso que estamos fazendo. Cada investimento nessa causa é um passo para uma sociedade mais justa e humana”, ressaltou Coronel Ulysses.

Com iniciativas como essa, o deputado reafirma que seu mandato está a serviço de todos, especialmente daqueles que mais precisam de atenção e cuidado.