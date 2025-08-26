Coronel Ulysses garante recursos para recuperação do Ramal 7 e mais dois importantes ramais no Juruá

O deputado federal Coronel Ulysses garantiu um grande investimento em infraestrutura rural no Juruá. Por meio de emenda parlamentar de comissão, o parlamentar assegurou recursos destinados à recuperação do Ramal 7, um dos principais acessos da região.

A articulação junto ao Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional (MIDR) resultou na liberação de recursos que vão transformar a realidade dos moradores, garantindo trafegabilidade em períodos de inverno rigoroso e permitindo o escoamento da produção agrícola.

Mas o compromisso do deputado não parou por aí. Além do Ramal 7, Ulysses também destinou investimentos de R$ 1,7 milhão para a recuperação dos ramais Passo Fundo e Romeu, ambos localizados próximos à BR-364.

Com esses investimentos, a soma total destinada para a melhoria de estradas vicinais na região chega a R$ 2,7 milhões, reforçando o compromisso do parlamentar com as famílias que vivem e produzem na zona rural do Acre.

Segundo Coronel Ulysses, investir nos ramais é fortalecer a base produtiva do estado:

“O homem e a mulher do campo precisam de condições para trabalhar, escoar sua produção e sustentar suas famílias com dignidade. Esse investimento não é apenas em estradas, é em futuro, em desenvolvimento e em qualidade de vida para milhares de acreanos”, afirmou o deputado.

A medida vai beneficiar diretamente dezenas de comunidades que utilizam esses ramais diariamente para acesso a serviços básicos, transporte escolar, saúde e comercialização de produtos agrícolas.