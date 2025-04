Coronel Ulysses presta contas e anuncia novos investimentos em segurança, infraestrutura e esporte no interior do Acre

Nesta terça-feira (15), o Deputado Federal Coronel Ulysses percorreu os municípios de Senador Guiomard e Capixaba, reforçando seu compromisso com as cidades do interior e anunciando novos investimentos estratégicos em segurança pública, infraestrutura e esporte.

Compromisso com os 22 municípios

Logo pela manhã, o deputado esteve presente na Câmara Municipal de Senador Guiomard, onde ouviu de perto as demandas trazidas pelos vereadores e aproveitou o momento para prestar contas das ações e recursos destinados ao município.

Ulysses destacou que tem se dedicado aos 22 municípios do Acre, com mais de R$ 182 milhões em investimentos já viabilizados durante seu mandato.

Esporte e Lazer: um futuro com mais estrutura para a juventude

Um dos grandes anúncios foi o investimento em sete quadras/ginásios poliesportivos modernos, que irão proporcionar estrutura adequada para o desenvolvimento de crianças, adolescentes e atletas locais.

Uma dessas quadras será construída na comunidade Vila Pia, que será contemplado com uma unidade que já está em processo de licitação.

“Estamos olhando para o futuro. Uma quadra moderna, segura e bem equipada é mais que um espaço de lazer: é uma ferramenta de inclusão e proteção social”, afirmou o deputado.

Infraestrutura que transforma realidades

Outro destaque importante foi o anúncio de quase R$3 milhões para a pavimentação do Ramal do Limeira, também já em fase de licitação. Essa obra irá beneficiar diretamente a mobilidade e o escoamento da produção agrícola da região.

Segurança Pública de ponta

Coronel Ulysses também destinou R$40 milhões para a implementação de um sistema de monitoramento inteligente nos 22 municípios do Acre, inspirado no modelo Smart Sampa de São Paulo.

Para Senador Guiomard, o valor destinado será de aproximadamente R$2,5 milhões de reais, com o objetivo de fortalecer a segurança da população.

A prefeita do município também solicitou apoio para a área da saúde, e, segundo o deputado, ao todo mais de R$8 milhões já foram enviados somente para Senador Guiomard ao longo de seu mandato.

Tarde de visitas e prestação de contas em Capixaba

Na parte da tarde, o deputado esteve com o prefeito de Capixaba, reforçando o compromisso com a cidade.

Entre os investimentos anunciados, destacam-se:

● Quase R$ 1 milhão para a saúde municipal;

● A criação e instalação de um posto de comando do GEFRON (Grupo Especial de Fronteira);

● Aproximadamente R$2,5 milhões para implantação de um plano de monitoramento de segurança para a cidade.

“Nosso trabalho é ouvir, agir e entregar. Essa visita é mais uma etapa do compromisso que temos com cada acreano, não importa a cidade. Vamos continuar prestando contas e lutando para trazer melhorias reais para a nossa gente”, afirmou Coronel Ulysses.

Com presença ativa, diálogo direto com os gestores e uma atuação parlamentar marcada por resultados, Coronel Ulysses segue honrando seu mandato com trabalho e investimentos que chegam na ponta.

