Coronel Ulysses reforça saúde de Acrelândia com entrega de motos adquiridas por emenda parlamentar

Dando continuidade à sua agenda no interior do Acre, o Deputado Federal Coronel Ulysses (UB-AC) esteve no município de Acrelândia, onde foi recebido no gabinete do prefeito por secretários municipais, vereadores e lideranças locais. A reunião contou com a presença do presidente da Câmara Municipal, vereador Vitor Martinelli, e foi marcada por agradecimentos ao parlamentar pela atenção e respeito com que tem tratado a população acrelandense.

Na ocasião, Ulysses recebeu um convite especial para participar das comemorações dos 33 anos de emancipação de Acrelândia, que acontecerão no próximo dia 28 de abril. O gesto simboliza o reconhecimento do município ao trabalho e ao compromisso do deputado com as demandas da região.

Um dos principais momentos da visita foi a entrega de cinco motocicletas modelo Bros à Secretaria Municipal de Saúde. Os veículos foram adquiridos por meio de uma emenda parlamentar no valor de R$ 1 milhão, destinada por Coronel Ulysses para fortalecer a estrutura da saúde municipal. Essa é a segunda etapa do investimento, que já havia contemplado Acrelândia com a entrega de três caminhonetes.

A secretária municipal de Saúde, Fernanda Menezes, destacou a relevância da parceria com o deputado. “Cel Ulysses tem sido um grande aliado da nossa gestão. Ele tem se mostrado sempre disponível e comprometido com as necessidades da nossa população”, afirmou.

Coronel Ulysses também reforçou seu compromisso com o município e com a saúde pública:

“É uma alegria enorme poder contribuir com o fortalecimento da saúde em Acrelândia. Tenho um compromisso firme com cada acreano e acreana, e seguir destinando recursos que resultem em melhorias concretas para a população é uma das minhas prioridades. A entrega dessas motos é mais um passo nesse trabalho que fazemos com responsabilidade, diálogo e amor pelo nosso estado.”

Com ações concretas e presença ativa nos municípios, Coronel Ulysses reafirma seu papel de liderança e compromisso com o desenvolvimento do Acre, especialmente na área da saúde.

