Corpo de Bombeiros inicia preparativos para atuação durante o verão e reforça compromisso do Estado no combate às queimadas

Com o início do verão amazônico na região Norte do país, o governo estadual já trabalha para intensificar as ações de prevenção e combate às queimadas e aos incêndios florestais em todo o território acreano. O Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC) é um dos responsáveis pela tarefa de fiscalização e já atua na linha de frente dessa missão com os preparativos para garantir uma atuação eficiente durante a estação mais seca do ano.

A corporação promove, ao longo deste mês e do próximo, a atualização e nivelamento da tropa, com foco tanto nas técnicas de combate a incêndios quanto no uso adequado dos materiais. A iniciativa visa preparar melhor o efetivo para oferecer uma resposta mais rápida e eficaz às ocorrências e atender com qualidade a população.

“Já estamos prontos para combater os incêndios florestais e contamos com todo um aparato logístico, como um grande efetivo, materiais e viaturas, visando dar uma melhor resposta aos afetados quando a estiagem estiver em seu ápice”, destaca o primeiro-tenente José Nonato Queiroz.

Durante este momento, o CBMAC concentra seus esforços principalmente na prevenção e orientação da população quanto ao uso do fogo e seus riscos. Além das ações educativas, a corporação tem realizado a atualização e reciclagem de sua tropa, além da formação de brigadas de combate a incêndios.

Na semana passada, uma dessas formações foi realizada em parceria com a Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema), em uma ação conjunta que reforçou a importância da cooperação entre instituições no enfrentamento aos incêndios florestais.

“Essa formação de brigadas envolveu outros órgãos do estado. Por meio de um termo de cooperação, o Corpo de Bombeiros fez a capacitação e o treinamento dos brigadistas para atuarem em suas unidades de conservação antes do período de estiagem começar”, conta Queiroz.

Monitoramento diário

Para dar mais celeridade ao trabalho que é realizado pela corporação, os militares contam com a união a outras instituições como a Sema e, durante momentos de intensificação do trabalho, também recebem ajuda da Polícia Militar do Acre (PMAC), por meio do Batalhão de Policiamento Ambiental.

O monitoramento, realizado em tempo real com o apoio da Sema, é coordenado a partir de uma sala de situação instalada no Comando-Geral do CBMAC. Com essa estrutura, os militares conseguem direcionar e orientar, de forma imediata, as equipes em campo, permitindo que o combate ocorra no exato momento em que a ocorrência se desenvolve.

“Atualmente, temos uma parceria com a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e estamos trabalhando na elaboração de termos para contarmos com parcerias de outros órgãos estaduais e municípios, visando à criação de bases temporárias durante o período crítico”, afirma o tenente.

Operação Fogo Controlado

Em junho, o CBMAC vai lançar a versão 2025 da operação Fogo Controlado, uma iniciativa estratégica do governo do Estado, que conta com o apoio do governo federal, por intermédio do Ministério da Justiça, e de outras instituições. O principal objetivo é combater os incêndios florestais que ocorrem durante o período de estiagem, proteger a população e os recursos naturais, e promover a conscientização ambiental.

Em 2024, a iniciativa atendeu mais de 7 mil ocorrências. Além disso, contou com 16 bases operacionais instaladas em todo o estado, 25 viaturas empregadas, 184 militares no serviço diário e 129 no reforço operacional para garantir uma resposta rápida à população.

Este ano, o trabalho será ainda mais intenso e mais equipes ficarão dispostas em locais estratégicos espalhados em todo o território e, principalmente, em zonas com uma maior vulnerabilidade às queimadas. Dessa forma, o governo do Acre reforça o compromisso com o meio ambiente e o bem-estar social.

Força-tarefa equipada

Visando aumentar a segurança do efetivo do Corpo de Bombeiros no enfrentamento de incêndios florestais, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp) distribuiu, no mês passado, equipamentos de proteção individual (EPIs) para toda a equipe. Esse investimento, que totalizou quase R$ 2 milhões, foi realizado com recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP).

Com um total de 1.400 conjuntos, cada militar recebeu dois fardamentos. Além dos uniformes, compostos por calça e gandola, os militares também foram contemplados com luvas de proteção e bolsas térmicas para hidratação em campo. A escolha atendeu critérios técnicos, promovendo melhores condições de trabalho aos militares, que refletem diretamente na qualidade do serviço prestado à população.

O fardamento oferece proteção para os militares, com características anti-chamas, indicado primariamente para o combate a incêndios florestais, possuindo certificação europeia, além de possibilitar, nas atividades de combate a incêndios, a visibilidade do militar que está operando.

The post Corpo de Bombeiros inicia preparativos para atuação durante o verão e reforça compromisso do Estado no combate às queimadas appeared first on Noticias do Acre.





Source link