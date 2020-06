Criminoso aponta arma para cabeça de motorista e assalta passageiros em ônibus

Um criminoso realizou um assalto a um ônibus que faz a linha da Sobral, na noite desta quinta-feira (11); O fato aconteceu durante o trajeto do coletivo, que passava pela Rua Mina Gerais, no bairro Dom Giocondo, em Rio Branco.

O motorista do ônibus relatou que trafegava no sentido centro-bairro com apenas dois passageiros, quando o bandido entrou no coletivo, mostrou o revólver 38 na cintura e anunciou o assalto.

O assaltante colocou a arma na cabeça do motorista, fez ameaças ao profissional e recolheu cerca de R$ 40 do caixa, em seguida passou recolhendo os celulares dos passageiros e uma carteira.

Após recolher o dinheiro e os pertences, o homem desceu do veículo e fugiu correndo.

O motorista conduziu o veículo até a Delegacia de Flagrante (Defla), onde registrou um boletim de ocorrência.

