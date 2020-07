Cruzeiro do Sul reabre oficialmente o comércio com medidas de distanciamento

Depois de quase quatro meses fechado por causa da pandemia do coronavírus, o comércio de Cruzeiro do Sul voltou a funcionar oficialmente neste sábado, 11. Reabriram os estabelecimentos permitidos pela reclassificação da situação de emergência (vermelho) para alerta ( laranja), após avaliação da comissão estadual de Covid-19, também por conta da inauguração do Hospital de Campanha da cidade, ocorrida na noite dessa sexta-feira, 10.

O Decreto do prefeito Ilderlei Cordeiro determina regras a serem seguidas, como a ocupação de 30 % do espaço dos estabelecimentos, disponibilização de álcool gel ou pia na entrada do estabelecimento para lavagem das mãos. Um dos mais tradicionais pontos da cidade, o Mercado Joãozinho Melo, funciona com controle dos clientes nas portas de entrada. O atendimento por loja é de uma pessoa por vez, das 07h às 15h.

Os camelôs devem manter distanciamento de dois metros entre as barracas. Já o Shopping Copacabana funciona das 11h às 22h. Na praça de alimentação, as mesas têm 2 metros de distância uma da outra.

Nos restaurantes, lanchonetes, padaria, confeitarias e sorveterias da cidade, funcionam das 07h às 22h e os clientes também devem ter distância mínima de 2 metros.

O presidente da Associação Comercial do Alto Juruá, Luís Cunha, diz que este dia era aguardado com muita expectativa pelo comércio cruzeirense e que a recomendação é que todos cumpram as regras. “É o momento de podermos voltar às atividades mesmo com restrições. Desejamos que a circulação das pessoas volte ao normal, que as empresas possam recuperar o tempo sem vendas, mas também desejamos que todos sigam os protocolos sanitários para não termos aumento de casos a partir de agora” .

O prefeito Ilderlei Cordeiro alertou que as empresas que não se adequarem às normas poderão ter o seu alvará de funcionamento cassado, enquanto perdurar o estado de calamidade pública gerado pela Covid-19. “Essa reabertura tem que seguir rigidamente os critérios estabelecidos por que os casos de Covid-19 ainda estão em alta e as vidas são mais importantes do que as vendas”. Os bares e balneários, como o Igarapé Preto, seguem fechados.