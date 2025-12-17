Das vendas no trabalho para centro da cidade, empreendedora oferta mais de 20 sabores de geladinho na Vila Natalina





A programação da Feira Natalina e Vila Natalina é opção de atividade para o público durante todo o mês de dezembro, no centro da capital acreana, próximo ao Palácio Rio Branco. Cerca de 60 empreendimentos apresentam produtos variados, sob a coordenação do governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo (Sete), em parceria com a Associação Comercial do Acre (Acisa).

Em meio ao cenário da Vila Natalina, o espaço Gessiane Gourmet é um dos empreendimentos presentes próximo à casa do Papai Noel. Com mais de 20 sabores de geladinho, Gessiane Queiroz, empreendedora contemplada com espaço na Vila, explica que começou a investir no produto no ambiente de trabalho, em um setor público da capital.

“Eu comecei vendendo no meu trabalho, fazendo poucos sabores, vendendo para os colegas. Aí depois fui aumentando o cardápio. Hoje eu tenho mais de 26 sabores de geladinho. São sabores da fruta, Nutella, com chocolate… todos os sabores eu faço, com variedade”, disse a empreendedora.

Atuante há 4 anos na produção e venda de geladinho, Gessiane revela que vende mais de 70 unidades do produto por dia: “Vendo nas secretarias, para os amigos, para os colegas, por encomenda”.

Além das vendas rotineiras, a empreendedora investiu nas vendas também na Vila Natalina, em frente ao Palácio Rio Branco: “Surgiu a oportunidade de estar aqui aqui na feirinha e aí trouxemos o produto pra cá e complementamos com bananinha, água e refrigerante”, acrescentou Gessiane.

Com vendas que já superam R$ 139 mil, a Feira e Vila Natalina cumprem um papel fundamental como vitrines dos produtos de pequenos empreendedores, de acordo com a chefe da Divisão de Economia Solidária, Lauana Araújo.

“Esses espaços possibilitam que os empreendedores apresentem seus trabalhos ao público, ampliem suas vendas e fortaleçam seus negócios, gerando renda para as famílias e movimentando a economia local. Além disso, são oportunidades importantes para valorizar o trabalho artesanal, incentivar o empreendedorismo e fortalecer a economia do Estado, especialmente em um período tão significativo como o Natal”, destacou.

Programação

Com programação especial para o Fim de Ano da Família, a Vila Natalina conta com a participação de empreendimentos de artesanato, doces e presentes e fica localizada em frente ao Palácio Rio Branco, das 17h às 22h, até o dia 4 de janeiro.

Ao lado do Palácio Rio Branco, na Av. Arlindo Porto Leal, a Feira Natalina também reúne empreendedores dos segmentos de brinquedos, jardinagem e alimentação, das 17h às 22h, até o dia 28 de dezembro.

The post Das vendas no trabalho para centro da cidade, empreendedora oferta mais de 20 sabores de geladinho na Vila Natalina appeared first on Noticias do Acre.





Source link

Curtir isso: Curtir Carregando...