Delegado-geral da Polícia Civil do Acre recebe diretoria do Simpol para tratar demandas da categoria – Polícia Civil do Estado do Acre – PCAC

O delegado-geral da Polícia Civil do Acre, Dr. José Henrique Maciel, recebeu na manhã desta quarta-feira, 3, a diretoria do Sindicato dos Policiais Civis do Acre (Simpol) para uma reunião institucional dedicada à apresentação das demandas e prioridades da categoria.

Reunião reforça diálogo institucional entre a gestão e o sindicato da categoria. Foto: Emerson Lima/ PCAC

Durante o encontro, os representantes do sindicato apresentaram ao delegado-geral os anseios definidos em assembleia geral, destacando pontos considerados essenciais para o fortalecimento das condições de trabalho, valorização profissional e melhoria dos serviços prestados pela Polícia Civil à sociedade acreana.

Dr. José Henrique Maciel ouviu atentamente as reivindicações e reafirmou o compromisso da Direção-Geral em manter um diálogo aberto, transparente e permanente com a entidade sindical, ressaltando a importância da colaboração entre gestão e servidores para o avanço institucional.