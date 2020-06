Denúncia anônima leva Polícia Militar até drogas escondida em Epitaciolândia

Uma denuncia anônima feita pelo número 190 (Emergência) no comando do 5º Batalhão do Alto Acre em Brasiléia, até um local onde estaria um saco encontrado ao lado de um prédio comercial, e que poderia ser droga deixada por traficantes no bairro Liberdade.

Ao irem verificar, perceberam que poderia ser maconha, juntamente com cocaína, dentro de uma mochila. Segundo foi apurado no local, os policias acreditam que algum traficante pode ter deixado no local para que fosse buscado depois.

Para azar do suspeito, alguém percebeu e acionou as autoridades. Toda a droga foi levada para a delegacia onde foi pesada, totalizando cerca de dois quilos e meio de cocaína e poucas gramas de maconha.

Se acredita que essa droga foi adquirida no lado boliviano e seria levada para a Capital. para Uma busca foi realizada ano local na tentativa de identifica alguém, o que não foi possível e nenhuma informação que levasse ao dono.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

WhatsApp



Curtir isso: Curtir Carregando...