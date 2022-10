Deputada Mara Rocha reafirma seu posicionamento sobre o segundo turno: “É Bolsonaro presidente de novo”

Bolsonaro presidente!

Muita gente me perguntando sobre os últimos acontecimentos e o apoio do MDB do Acre ao ex-presidiário Lula. Não sigo a partido. Sigo a minha consciência e o que eu acredito ser correto. Meu posicionamento sempre foi claro desde o início. Sou Bolsonaro e não abro! Cada um escolhe o candidato que tem afinidade ideologica. As bandeiras defendidas por Bolsonaro são as minhas. Apoiar bandido e corrupto não é comigo. Respeito quem pensa diferente de mim.

Dia 30 é 22 sem pestanejar!

