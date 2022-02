Deputado cobra edital do concurso da Saúde prometido pelo Governo para janeiro

“Não foi só uma promessa do ano passado. Mas de campanha, que a saúde seria piroridade e isso não aconteceu”

Durante seu pronunciamento na sessão desta quarta-feira (9), na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), o deputado estadual Jenilson Leite (PSB), cobrou do governador Gladson Cameli o edital do concurso da Saúde.

“Ainda no final do ano passado, sentamos o Governo, Aleac e sindicatos da saúde, e houve o entendimento que em janeiro deste ano de 2022, o Governo ia publicar o edital do concurso da Saúde e isso ainda não aconteceu”, lembrou o parlamentar.

O acordo foi feito em dezembro, antes da votação do orçamento do Executivo para o ano de 2022 e em meio a protestos de servidores da saúde e ameaça de greve geral.

“Primeiro que foi o acordo, segundo, cada dia que avança os servidores da Saúde estão se sobrecarregando devido a demanda exorbitante por causa da pandemia da Covid-19, junto com outras demandas que também foram se acumulando, então essa alta demanda que deixou os servidores extremamente estressados. Não tem como melhorar a saúde sem chamarmos novos profissionais”, destacou Jenilson.

Além disso, lembra o deputado, melhorar a vida do servidor da saúde e, consequentemente da população, foi uma das promesssas feitas por Gladson Cameli em em 2018, durante sua campanha.

“Não foi só uma promessa do ano passado. Mas de campanha, que a saúde seria piroridade e isso não aconteceu. Os servidores estão aguardando por esse edital, por valorização. Hoje um técnico ganha R$70,00 em um plantão de 12 horas. O governo precisa reagir, pois gerou uma expectativa. Precisamos do reajuste que foi prometido, do auxílio alimentação prometido para março e precisamos da insalubridade que não chegou para o servidor. O apoio, a valorização são coisas importantes que não estão sendo dados”, pontuou o deputado.

