Deputado Coronel Ulysses garante avanço para liberação de voos noturnos em Tarauacá

Em mais uma agenda voltada para o fortalecimento da infraestrutura do Acre, o deputado federal Coronel Ulysses esteve reunido na Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) para tratar da liberação de voos noturnos no aeródromo de Tarauacá.

Na ocasião, ficou acordado que, após diálogo do parlamentar com a presidente do DERACRE, Sula Ximenes, o órgão estadual dará andamento à finalização do processo, que seguirá para análise e posterior deliberação da ANAC.

Além disso, há também um processo em tramitação na Aeronáutica que, longe de representar qualquer entrave, reforça a legitimidade e a relevância da demanda apresentada pelo deputado.

Durante a reunião, o superintendente de infraestrutura aeroportuária, Giovano Palma, destacou a importância da pauta:

“A gente entende a urgência e a necessidade da população”, afirmou. Ele ainda se comprometeu a dar celeridade ao processo, reforçando a prioridade do tema dentro da agenda da ANAC.

Participaram do encontro o diretor-presidente Adriano Miranda e o assessor parlamentar Guilherme Franco.

Para o Coronel Ulysses, a medida é fundamental para ampliar a integração do Acre, garantindo mais segurança, mobilidade e desenvolvimento econômico à região de Tarauacá.