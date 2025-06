Deputado Coronel Ulysses se une a produtores rurais e anuncia ação na Câmara contra embargos arbitrários do Ibama

O deputado federal Coronel Ulysses (União-AC) se reuniu nesta segunda-feira (09) com a Associação de Médios e Pequenos Produtores Rurais e Pecuaristas da Transacreana, para discutir os constantes embargos ambientais sofridos por produtores da região. A reunião, que teve forte tom de urgência e indignação, reuniu representantes da classe produtiva que denunciam medidas abusivas do Ibama e do ICMBio, sem diálogo ou critério técnico individualizado.

Segundo José Augusto Pinheiro, presidente da associação, mais de 300 propriedades já foram embargadas apenas na Transacreana. “Esses embargos estão ocorrendo em todo o país, e aqui estamos sofrendo muito. Estamos pedindo apoio à bancada federal para que seja suspenso de imediato qualquer embargo, até que haja uma discussão mais ampla, mais justa e transparente”, reforçou.

Os produtores rurais solicitam que, por meio de um Projeto de Decreto Legislativo (PDL), seja determinada a suspensão imediata desses embargos e anuladas as multas aplicadas nas áreas já penalizadas. Eles também defendem a revisão da legislação ambiental vigente, que permite apenas o desmatamento de até 20% da área total da propriedade rural — o que, segundo os produtores, inviabiliza a produção em muitas regiões do estado.

Coronel Ulysses ouviu os relatos e se comprometeu publicamente a levar o tema à tribuna da Câmara ainda nesta terça-feira (10). O parlamentar destacou que muitos embargos estão sendo feitos de maneira generalizada, sem considerar a realidade local de cada produtor. “O que está acontecendo é grave. São ações que ignoram o impacto social e econômico para famílias que vivem da produção rural. Isso precisa ser debatido com seriedade”, afirmou.

Durante a reunião, Ulysses fez uma chamada de áudio com o presidente da Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados, o deputado Rodolfo Nogueira (PL-MS), que prontamente se colocou à disposição da pauta e sugeriu, inclusive, a convocação oficial da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, para prestar esclarecimentos sobre as ações dos órgãos ambientais.

Ulysses também adiantou que protocolará um PDL (Projeto de Decreto Legislativo) com o objetivo de barrar os embargos enquanto não houver uma análise técnica mais justa, com critérios transparentes e possibilidade de defesa para os produtores.

“Essa é uma luta em defesa de quem produz, de quem coloca comida na mesa dos brasileiros. O que está acontecendo na Transacreana é reflexo de uma política ambiental desconectada da realidade do homem do campo. Nós não vamos aceitar calados”, concluiu o deputado.