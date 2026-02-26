Deputado Emerson Jarude é homenageado na Horse Week 2026 como o parlamentar que mais investiu na equoterapia da Região Norte

Screenshot

A abertura da 6ª edição do Horse Week foi marcada por emoção, reconhecimento e uma forte mensagem de inclusão. Durante a cerimônia, o deputado estadual Emerson Jarude foi homenageado por ser o parlamentar que mais destinou recursos para a equoterapia em toda a Região Norte.

O reconhecimento ocorreu em um momento simbólico do evento, que reuniu competidores, famílias e amantes do universo equestre. Além das competições, a noite destacou histórias de superação e trajetórias de atletas e paratletas que iniciaram suas jornadas por meio da equoterapia.

Em seu discurso, Jarude ressaltou o impacto transformador da terapia assistida por cavalos, enfatizando que o método vai além do tratamento clínico.

“Hoje, a arena não é só palco de competição. É palco de muitas histórias de superação, coragem e, principalmente, de histórias que começaram na equoterapia”, afirmou.

O deputado também relembrou momentos em que o serviço esteve ameaçado por falta de recursos e reforçou a posição do mandato em defesa da continuidade dos atendimentos.

“Quando ameaçaram parar a terapia e cortar o dinheiro, a gente foi lá, segurou a peteca e disse: a equoterapia fica”, declarou.

A homenagem reforçou o papel da equoterapia como ferramenta de desenvolvimento físico, emocional e social, beneficiando crianças, jovens e famílias. Ao comentar o reconhecimento, Jarude destacou que o resultado dos investimentos pode ser visto nas histórias presentes na arena.

“É investir em dignidade, em autonomia e nas famílias. Ver esse resultado ao vivo, diante dos nossos olhos, não tem discurso que explique”, disse.

Os organizadores do Horse Week foram parabenizados por promoverem uma edição que valoriza não apenas o esporte, mas também a inclusão. Jarude encerrou deixando uma mensagem direta aos paratletas:

“Entrem nessa arena com orgulho. Curtam cada segundo. Celebrem cada conquista. Porque vocês já são gigantes.”

A programação do Horse Week segue ao longo da semana com provas e apresentações, reunindo o público em uma agenda de esporte, convivência e histórias inspiradoras.

Curtir isso: Curtir Carregando...