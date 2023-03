Deputado Emerson Jarude vai se reunir com ministro dos Transportes para tratar da situação da BR-364

ASSESSORIA

Com a intensificação do inverno amazônico, onde as chuvas aumentam no Acre, a situação da BR-364 se tornou delicada: buracos e lama são desafios de inúmeros moradores dos municípios localizados no Vale do Juruá.

Preocupado com a situação, o deputado estadual Emerson Jarude (MDB) anunciou durante a sessão desta quarta-feira (1), na Assembleia Legislativa, que a convite do senador Alan Rick, vai a Brasília para se reunir com o ministro dos Transportes, Renan Filho, para tratar sobre a situação da principal rodovia do Acre e único acesso terrestre a municípios como Sena Madureira, Manoel Urbano, Feijó, Tarauacá e a segunda maior cidade do estado, Cruzeiro do Sul.

A reunião está marcada para esta quinta-feira (2). “Em um trecho de aproximadamente 600 quilômetros , gasta-se 14, 15 até 16 horas para fazê-lo, essa é uma grande preocupação não apenas minha, mas de outros deputados estaduais também. É preciso resolver esse problema de uma vez por todas, por esse motivo, comunico que estarei indo ao encontro do ministro Renan Filho, que faz parte do meu partido, para que a gente consiga viabilizar recursos”, destacou o deputado.

Apesar de a manutenção da BR-364 ser competência federal, Jarude acredita que o parlamento estadual precisa colaborar na busca por solução para o problema e agradeceu ao senador Alan Rick, coordenador da bancada do Acre em Brasília, por viabilizar a reunião.

“Eu acredito muito que nós temos a responsabilidade, junto com os deputados federais e senadores, por isso quero parabenizar e destacar o trabalho feito pelo nosso senador Alan Rick, que se dispôs a buscar uma solução para esse problema que tanto vem afligindo a nossa população acreana, que certamente precisa de um olhar atencioso de todos os parlamentares. Espero que na volta a gente consiga trazer boas novas”, finalizou Emerson Jarude.

