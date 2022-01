Deputado Jenilson Leite alerta a população sobre a terceira onde de Covid-19 no Acre

Ddeputado Estadual Jenilson Leite (PCdoB)

A ONDA DE DOENÇAS RESPIRATÓRIAS(COVID-19 E GRIPE) NO ACRE, E NOSSA CONDIÇÃO DE ATENDIMENTO

Compartilho aqui algumas preocupações que precisamos ter sobre o momento que vivemos, onde de um lado temos:

1- O crescente aumento de casos de gripe e COVID1-19 no Acre.

2- Uma cobertura vacinal com duas doses de 47% em nosso Estado.

3- Servidores de saúde em todas unidades, sobrecarregados, cansados e estressados já do atendimento em duas ondas de COVID-19 em 2020 e 2021.

4- População muito expostas já sem usar máscaras na maior parte dos ambientes públicos.

5- Agenda de carnaval que bate na porta.

PRECISAMOS CORRER COM:

1- Aceleramento da campanha( mutirões )de vacinação, pois temos 38% de pessoas que não tomaram uma dose de vacinas no Acre, o que representa um importante público altamente vulnerável.

2 – Contratar novos servidores para saúde para ajudar no déficit que temos, e na sobrecarga imposta aos que estão trabalhando.

3- Com os contratos de mídia que tem o governo do Estado e prefeitos, começar orientar a população da onda de COVID e gripe que vivemos , da necessidade de vacinar, usar máscaras e da fragilidade assistencial que temos devido o cansaço do servidor da saúde.

4- Decisão por parte do governo e prefeitos se o carnaval é prioridade ou não no momento que vivemos, pois muitos gestores se preparam para esses calendários, contratam serviços, e para não “perderem” dinheiro recorrem à justiça para manter a atividade, quando a decisão deveria ser sanitaria e epidemiológica.

