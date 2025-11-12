Deracre avança na execução das últimas etapas da Ponte da Sibéria, em Xapuri





O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), segue com os trabalhos finais da Ponte da Sibéria, em Xapuri. A estrutura já alcançou 96% de execução e está na etapa de conclusão. A previsão é que a Ponte da Sibéria seja entregue em novembro, substituindo definitivamente o uso da balsa e garantindo mais segurança, mobilidade e integração para os moradores de Xapuri. A presidente do Deracre, Sula Ximenes, acompanha o andamento da obra e destacou a dedicação das equipes no canteiro.

“Quem passa por aqui consegue ver o quanto essa ponte representa pra cidade. É um trabalho feito com cuidado, dia após dia, por pessoas que acreditam no que fazem. Cada etapa que a gente conclui é a prova de que valeu a pena todo o esforço pra chegar até aqui”, afirmou.

As equipes atuam na armação e aplicação das estruturas de ferro e concreto, que garantem a sustentação da ponte. Também avançam os serviços de instalação dos guarda-rodas e chumbadores do guarda-corpo, além da terraplanagem e pavimentação da via de acesso, que vão permitir o tráfego seguro entre as margens.

Outra frente importante é o desmonte das treliças do balanço sucessivo, estruturas metálicas provisórias que sustentaram a montagem dos blocos da ponte. Essa fase marca o fechamento da superestrutura e prepara o local para os acabamentos finais. Além da ponte, o projeto prevê uma área de convivência sob a estrutura, com calçamento e bancos, ampliando o uso do espaço e valorizando o entorno urbano.

Com investimento de mais de R$ 40 milhões, sendo R$ 15 milhões de emenda parlamentar do senador Márcio Bittar e R$ 25 milhões do Tesouro Estadual, a obra é uma das maiores já executadas pelo Estado na região do Alto Acre.









