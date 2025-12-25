Deracre supera meta e alcança mais de 11,6 mil quilômetros de ramais durante a Operação Verão 2025





O governo do Acre alcançou 11.613 quilômetros de ramais atendidos ao longo de 2025, no âmbito da Operação Verão, executada pelo Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre). As ações integram a agenda de obras do governo estadual, sob coordenação do governador Gladson Camelí e da vice-governadora Mailza Assis, com gestão técnica da presidente da autarquia, Sula Ximenes, e contemplaram os 22 municípios acreanos.

Os dados constam no Relatório Anual de Gestão 2025 do Deracre, entregue ao governador ao fim do ano. Para a presidente do Deracre, Sula Ximenes, os resultados refletem o planejamento e a execução das equipes em campo. “A meta inicial era de 4 mil quilômetros, e o resultado alcançado ultrapassou 11,6 mil quilômetros de ramais atendidos ao longo do ano. Desse total, mais de 7,4 mil quilômetros correspondem a trechos consolidados por regionais, o que demonstra o alcance territorial das ações e o volume de serviços executados em parceria com os municípios”, afirmou.

Os 11.613 quilômetros correspondem à extensão total de serviços realizados ao longo de 2025, incluindo recuperação, manutenção, reabertura de trechos e reforço de pontos críticos. Desse total, 7.458,18 quilômetros referem-se à extensão territorial consolidada por regionais, organizada por município, considerando as ações executadas pelo Deracre e em articulação com as prefeituras.

Na zona rural, os investimentos somaram R$ 31.973.552,64, aplicados para melhorar o acesso às comunidades, facilitar o escoamento da produção agrícola e ampliar a mobilidade das famílias. A operação também incluiu a implantação de 1.128 metros de drenagem, contribuindo para aumentar a durabilidade dos serviços executados.

A Operação Verão começou a ser planejada ainda durante o período chuvoso, com aproximadamente cinco meses de preparação técnica. No início das frentes de serviço, o governo do Estado mobilizou cerca de 1.500 trabalhadores e 700 máquinas, sendo 350 pertencentes ao próprio Deracre, com atuação simultânea nas regionais.

As frentes de serviço estiveram distribuídas em todas as regionais do Acre, alcançando comunidades rurais e áreas produtivas. Os dados consolidam a Operação Verão 2025 como uma das maiores já executadas no estado na área de manutenção e recuperação de ramais.

