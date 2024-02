“Diárias de um assessor do Governo a Dubai pagariam um ano de aluguel social a duas famílias ”, diz Jarude

ASSESSORIA

O deputado estadual Emerson Jarude (Novo) questionou mais uma vez as prioridades do Governo do Estado no investimento do dinheiro público.

Jarude fez o comparativo dos gastos feitos com diárias pagas aos integrantes de comitivas do Governo até Dubai, nos Emirados Árabes, e o pagamento de aluguel social para famílias que estão em vulnerabilidade.

“Sabem quanto custa 12 meses de aluguel social? Custa R$ 7.200, e sabem quanto custa 11 diárias de um assessor do Governo em Dubai? R$ 17.600. Sabem qual dos dois não atrasou? Claro que a diária”, pontuou o deputado. Com o valor recebido por apenas um desses assessores seria possível manter um ano de aluguel social das famílias que mais precisam, que atualmente encontra-se com repasses atrasados.

Segundo as informações disponibilizadas no portal da transparência, a recente viagem feita pela vice-governadora Mailza Assis e seus acompanhantes custou R$150 mil aos cofres públicos apenas com diárias, sem contar as passagens. “No ano passado, uma outra comitiva foi lá também e gastou R$ 380 mil em diárias”, lembrou Emerson.

“Gostaria de saber o que é que o Governo do Estado do Acre perdeu em Dubai que anda tanto lá. E para não ser injusto, a gente procurou as justificativas que são: ah, fomos em busca de tecnologia, de investimento, cadê, gente? A grande verdade é que estão indo para passear e fazer farra com o dinheiro do cidadão, enquanto os servidores efetivos precisam se humilhar para conseguir um reajuste salarial”, asseverou o parlamentar.

