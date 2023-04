Direto para o presídio: Acusado de matar casal em Assis Brasil tem prisão preventiva decretada

Por Alexandre Lima

Chegada do acusado na delegacia de Brasiléia após condessar o duplo homicídio em Assis Brasil.

Albedio Fernandes Honorato, de 22 anos, acusado pelo duplo homicídio de um casal na pequena cidade de Assis Brasil, localizada na tríplice fronteira do Acre, teve a prisão preventiva decretada pela Justiça do Acre.

A decisão foi do Juiz, que responde pela Comarca de Assis Brasil em audiência de custódia, realizada no início da tarde desta quarta-feira, 19.

Durante a Sessão, o representante do Ministério Público do Acre pediu que a prisão do acusado fosse decretada.

O pedido foi aceito pelo juiz, que converteu o flagrante em prisão preventiva.

Albedio Fernandes é acusado pelo assassinato do casal Manoel Santos Lopes, de 22 anos, e sua esposa, Geziane Lima Castro, de 18.

O duplo homicídio, aconteceu na madrugada de terça-feira, 18, na residência das vítimas, localizada em Assis Brasil.

Inicialmente Albedio, que era amigo de infância de Manoel, disse que Geziane tinha sido assassinada pelo marido. Mas, após o depoimento da filha do casal, uma criança de apenas 4 anos, ele confessou a autoria do crime.

O acusado foi transferido na noite desta terça-feira para a delegacia da cidade de Brasiléia sob a guarda do delegado Erick Maciel e seus agentes, distante cerca de 110 quilômetros de Assis Brasil, por medida de precaução, enquanto esperava a decisão do Juiz sobre sua prisão preventiva.

