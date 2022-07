Disney +: Rainha dos baixinhos virá ao Acre junto com a apresentadora Angélica

Durante a Bienal do Livro que aconteceu no Estado de São Paulo, no último final de semana, a apresentadora Xuxa Meneghel falou sobre seu novo trabalho, que será uma série da empresa de streaming.

Na ocasião, a rainha dos baixinhos disse que fará uma parceria com a colega de trabalho, Angélica e que passará 10 dias no Acre, para gravar a série da Disney+. As duas embarcarão para o Acre no dia 16 de julho, no sábado.

Xuxa contou que teria uma terceira parceria, que seria Eliana, mas por conta da agenda dela nao pode participar. A história acontecerá em Tarã, que significa terra, e as gravações será com Xuxa e Angélica, somente.

Meneghel dará vida a uma personagem que será mãe de uma menina de 14 anos, descendente de um povo da Amazônia. A gravidez teria acontecido em uma viagem que a loira fez a trabalho naquela região, e voltando pro Rio, cuidou da filha sozinha.

Após a primeira menstruação, a adolescente terá um chamado, e precisará voltar as suas origens para assim dar início á um ciclo de fantasias e elementos atuais. A trama será gravada na Fronteira com o Peru, onde a moça nasceu.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp