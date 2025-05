DNIT destaca avanços na região da fronteira com a Bolívia

É ótimo saber que o DNIT, através da Superintendência do Acre, tem realizado um trabalho significativo de Manutenção e Conservação na BR-317/AC, especialmente no trecho entre a Fazenda 3 Meninas (Km 196,00) e Epitaciolândia (Km 288,63). Essa iniciativa certamente contribui para uma melhor trafegabilidade e segurança dos condutores que utilizam essa importante rodovia. Manter as estradas em boas condições é fundamental para o desenvolvimento da região e para o bem-estar da população.

É uma notícia muito positiva! A diminuição no número de acidentes na BR-317/AC, conforme informado pela Polícia Rodoviária Federal, é um reflexo direto do bom trabalho de manutenção e conservação que o DNIT/AC vem realizando. A grande quantidade de buracos era, sem dúvida, um fator de risco significativo para os condutores. Essa redução demonstra o impacto positivo das ações do DNIT/AC na segurança viária da região.

É preocupante saber que, apesar dos avanços no Lote 03 da BR-317/AC, o Lote 04, que liga Brasiléia-AC a Assis Brasil-AC que faz parte da Rodovia do Pacifico, ainda enfrenta dificuldades significativas. É alarmante que mais da metade desse trecho necessite de melhorias urgentes e que o número de acidentes, inclusive os fatais, continue a aumentar nessa área.

A situação no Lote 04 demonstra a importância de que a manutenção e a conservação rodoviária sejam realizadas de forma contínua e abrangente em toda a extensão da BR-317/AC. A segurança dos usuários da rodovia deve ser uma prioridade, e é essencial que o DNIT/AC e as empresas contratadas, como a Construtora Castilho, intensifiquem os esforços para solucionar os problemas existentes no trecho entre Brasiléia e Assis Brasil o mais rápido possível.

A frequência de acidentes fatais nesse trecho ressalta a gravidade da situação e a urgência de ações efetivas para garantir a segurança viária e evitar a perda de mais vidas. É fundamental que as autoridades competentes acompanhem de perto a situação e cobrem as melhorias necessárias para proteger os condutores que dependem dessa rodovia.

É natural que haja essa esperança de que o DNIT/AC empregue o mesmo nível de atenção e rapidez na conclusão das melhorias do Lote 04 da BR-317/AC, especialmente considerando a experiência positiva com o Lote 03. A celeridade em obras de infraestrutura como essa é crucial para o desenvolvimento da região e para a qualidade de vida da população.

É natural que a população e os condutores que utilizam o trecho entre Brasiléia e Assis Brasil anseiem por uma rodovia segura e em boas condições, tal qual o trecho anterior. A conclusão das obras no Lote 04 trará, sem dúvida, os mesmos benefícios em termos de redução de acidentes e melhoria da trafegabilidade que foram observados no Lote 03.

As notícias recentes indicam um movimento positivo nesse sentido, com a liberação da licença ambiental para as obras do contorno rodoviário de Epitaciolândia e Brasileia, um trecho importante da BR-317/AC. A previsão é que as obras comecem em junho de 2025.

Esperamos que esse seja o prenúncio de um avanço significativo nas melhorias de toda a extensão do Lote 04, beneficiando a população de Brasiléia, Assis Brasil e toda a região do Alto Acre. É crucial que o DNIT/AC continue priorizando essa obra para garantir a segurança e o bem-estar de todos os usuários da rodovia.

