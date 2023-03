Dois são absolvidos e um condenado por assassinato de pastor na Transacreana

FONTE: oaltoacre.com

Dos três réus julgados nesta terça-feira pelo assassinato do pastor Raimundo de Araújo Costa, apenas Hualeson Pereira Cavalcante, o Ualan, foi condenado. Ele terá que cumprir 26 anos e oito meses de prisão.

A decisão foi do Conselho de Sentença da 1ª Vara do Tribunal do Júri.

Os réus Raimundo Nonato Nascimento Cavalcante, o Peteca e Gerson Feitosa Ferreira Junior foram absolvidos.

Durante ao julgamento o Promotor Carlos Pescador e o assistente de acusação Wellington Silva, pediram a absolvição de Gerson Feitosa Junior.

Em relação ao réu Raimundo Nonato Nascimento, o Ministério Público vai recorrer da decisão à Câmara Criminal.” As provas apontam o envolvimento dele no crime”, disse Pescador.

A sessão que começou às 10 da manhã de terça-feira, 14, foi finalizada quase 12 horas depois.

O pastor Raimundo de Araújo Costa de 64 anos, foi assassinado em abril de 2021, em sua propriedade localizada no quilometro 70 da Estrada Transacreana, zona Rural de Rio Branco.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp