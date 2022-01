Durante assalto, família é feita refém dentro de casa

Uma família foi mantida refém dentro de casa e teve pertences e uma caminhonete roubada na noite dessa segunda-feira (3) em Senador Guiomard, no interior do Acre. Após mais de uma hora, um casal e o filho foram liberados e um dos suspeitos se entregou.

Foi por volta das 22h30 que os criminosos invadiram a casa da família para o assalto. Uma testemunha que passava pela frente da casa achou estranho o fato de o portão estar entreaberto, as luzes todas apagadas e o carro não estar na garagem e resolveu acionar a polícia.

Durante fuga, criminosos perderam controle da caminhonete da família, saíram da pista e bateram em árvore — Foto: Arquivo/PM-AC

Ao chegar no local, os militares chamaram pelos moradores e ouviram o choro da criança e da mulher. Foi então que começaram as negociações para liberação dos reféns. Uma equipe do Batalhão de Operações Especiais (Bope) também foi acionada e deu apoio na ocorrência.

Inicialmente, o suspeito que ficou dentro da casa com a família liberou a criança e o proprietário e continuou com a mulher. Segundo o major Felipe Russo, comandante da Polícia Militar na região, após alguns minutos, ele se rendeu e também liberou a senhora.

“A equipe da cidade de Capixaba foi acionada, que conseguiu já iniciar o acompanhamento do veículo na estrada. Foi então que o condutor da caminhonete perdeu o controle do veículo, saiu da pista e bateu numa árvore. Nesse momento eles conseguiram se evadir pela mata”, afirmou o major.

Após negociações, suspeito liberou reféns e foi preso no interior do Acre — Foto: Arquivo/PM-AC

Ainda segundo a polícia, na casa da família, além da prisão do suspeito, um revólver foi apreendido. O veículo seria levado para o lado boliviano.

Durante a ação na estrada, a equipe policial chegou a abordar um outro veículo que estava com duas pessoas e, ao fazer a pesquisa no sistema, identificou que o carro estava com restrição de roubo. O casal foi preso e levado à delegacia e o carro apreendido.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

WhatsApp